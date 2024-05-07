أبوظبي تمنح رخصة لشركة عملات مشفرة جديدة

منح سوق أبوظبي العالمي شركة “كيو سي بي كابيتال”، إحدى أكبر مكاتب تداول الخيارات للأصول الرقمية، موافقة مبدئية للعمل في أبوظبي، لتصبح أحدث شركة عملات مشفرة تتوسع في الشرق الأوسط.

وحصلت الشركة، التي تأسست قبل سبع سنوات، على موافقة مبدئية من هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي للقيام بأنشطة منظمة، وفقاً لبيان صدر اليوم الثلاثاء. وتعد الشركة أول صانع سوق للأصول الرقمية في سنغافورة يحصل على موافقة أولية، وفقاً لمتحدث باسم سوق أبوظبي العالمي.

وقال ملفين دينغ، الرئيس التنفيذي لشركة “كيو سي بي كابيتال” إن أبوظبي “تتمتع بهيئة تنظيمية متقدمة للغاية حيث تنظر إلى الأصول الرقمية كنظام أيكولوجي كامل مع مشهد التمويل التقليدي”. وأوضح إن الموقع الجغرافي لعب أيضاً دوراً في قرار الشركة بالتوسع في المنطقة، نظراً للطبيعة العالمية للعملات المشفرة.

وأضاف دينغ، الذي انضم إلى “كيو سي بي” في عام 2021 بعد أن أمضى أكثر من 15 عاما في بنك ستاندرد تشارترد: «يعد الشرق الأوسط في الواقع نقطة التقاء جيدة لتدفقات رأس المال من أوروبا إلى منطقة الشرق الأوسط، وكذلك آسيا”.

وقد أعلنت “كيو سي بي كابيتال” مؤخراً عن شراكة مع شركة “فيوتشر فنتشرز” Future Ventures ومقرها أبو ظبي، حيث تخطط الشركتان لتطوير منتجات جديدة في الأصول الرقمية. وبمجرد حصول “كيو سي بي كابيتال” على الترخيص الكامل، ستركز الشركة أولاً على الأعمال الأساسية مثل التجارة وصناعة السوق في المنطقة.

وقال آرفيند رامامورثي، رئيس تطوير السوق لدى سوق أبوظبي العالمي: “مع استمرار تطور مشهد الأصول الرقمية في الشرق الأوسط، نتوقع أن تدرك المزيد من الشركات مثل كيو سي بي كابيتال الطبيعة التقدمية والشاملة للأطر التنظيمية لسوق أبوظبي العالمي، مما يعزز الثقة في اختيار أبوظبي كقاعدة إقليمية لها”.