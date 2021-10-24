محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inالسلع

ميناء الجبيل التجاري شرق السعودية يحقق زيادة ٢٧% في مناولة الحاويات

‏حقق ميناء الجبيل التجاري خلال شهر سبتمبر الماضي 2021م، زيادة في مناولة الحاويات‏‏ ‏‏بنسبة بلغت 27%، بواقع أكثر من 53 ألف حاوية قياسية، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، ‏كما حقق الميناء ‏رقماً قياسياً في سرعة مغادرة سفن الحاويات خلال خمس دقائق بعد انتهاء أعمال المناولة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع

وتؤكد هذه الخطوة عن متانة سلاسل الإمداد في الميناء، وجاهزيته لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن، وذلك في ظل الأهداف الإستراتيجية للهيئة العامة للموانئ نحو جذب الخطوط الملاحية العالمية وتوسيع القدرات الاستيعابية للموانئ السعودية، بالإضافة إلى رفع مستوى عملياتها التشغيلية واللوجستية، وتحقيق الاستفادة من التجهيزات المتطورة والمزايا التنافسية بها.

يذكر أن ميناء الجبيل التجاري يتميز بدعمه للنشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية، وذلك في ظل قربه من مراكز الإنتاج، مما يساعد على خفض تكاليف البضائع الواردة والصادرة ونقلها إلى الأسواق العالمية بكفاءة وجودة عالية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا