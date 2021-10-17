“الصادرات السعودية” تشارك في جيتكس 2021م بدبي

وتأتي مشاركة الهيئة انطلاقًا من دورها في ترويج الصادرات الوطنية على الصعيد الإقليمي والعالمي، وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات الوطنية من خلال المعارض الدولية، وصولًا إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى نحو 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م.

الجدير بالذكر أن الهيئة تشارك تحت هوية برنامج ” صُنِع في السعودية”، الذي يُعد أحد المبادرات الوطنية المنبثقة من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، حيث أطلقته الهيئة في شهر مارس الماضي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، والذي يهدف لزيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، والمساهمة في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي.

تجدر الإشارة إلى أن صادرات قطاع الاتصالات قد حقق ما قيمته 2.76 مليار ريال سعودي مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 7%، خلال النصف الأول من عام 2021م، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2020م.

ويُعد معرض جيتكس الحدث التقني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث يزور المعرض سنويًا قرابة 150.000 زائر، وتنتهي فعاليات دورة العام الحالي في يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري.

يذكر أنه شارك في دورة عام 2020م من المعرض أكثر من 1200 شركة من القطاع التقني من 60 دولة حول العالم.