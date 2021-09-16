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Posted inالسلع

السعودية: صرف مستحقات الدفعة 11 لمزارعي القمح بمبلغ تجاوز 42 مليون ريال

بدأت المؤسسة بصرف مستحقات الدفعة الحادية عشر من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الرابعة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: صرف مستحقات الدفعة 11 لمزارعي القمح بمبلغ تجاوز 42 مليون ريال
السعودية: صرف مستحقات الدفعة 11 لمزارعي القمح بمبلغ تجاوز 42 مليون ريال

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (42.589.678) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (30.342) طناً، وذلك لعدد (91) مزارعاً، منهم عدد (6) مزارعين وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (639.724.908) ريالات لعدد (1787) مزارعاً وبكمية (484.781) طناً.
يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، حيث بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (557.785) طناً لعدد (2049) مزارعاً.
وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

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