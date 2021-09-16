السعودية: صرف مستحقات الدفعة 11 لمزارعي القمح بمبلغ تجاوز 42 مليون ريال

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (42.589.678) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (30.342) طناً، وذلك لعدد (91) مزارعاً، منهم عدد (6) مزارعين وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (639.724.908) ريالات لعدد (1787) مزارعاً وبكمية (484.781) طناً.

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، حيث بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (557.785) طناً لعدد (2049) مزارعاً.

وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

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