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السعودية: ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد بكمية (382) ألف طنّ

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد لهذا العام (2021م) بكمية (382) ألف طنّ، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد بكمية (382) ألف طنّ
السعودية: ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد بكمية (382) ألف طنّ

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الإستراتيجي عند المستويات الآمنة، وسيكون وصول الدفعة الخامسة المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال شهر (نوفمبر2021م) بواقع (6) بواخر، موزعة: باخرتان لميناء جدة الإسلامي بكمية (129) ألف طنّ، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (188) ألف طنّ، و باخرة واحدة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (65) ألف طنّ.

وأفاد معاليه أنه تمت دعوة (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (13) شركة للمنافسة وتمت الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وبترسية الدفعة الخامسة لهذا العام (2021م) تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو (2) مليون طنّ قمح مستورد، فيما تم شراء نحو (553) ألف طنّ قمح محلي حتى تاريخه من المزارعين لهذا الموسم.

وأشار معاليه إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني:  http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat .

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