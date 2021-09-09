تحليل توجهات السوق للإسبوع

فتظل تقريبا كل الطاقة الإنتاجية في خليج المكسيك متوقفة. ومع ذلك ، فتحت أسواق الأسهم الخليجية على تراجعات متأثرة سلباً بأداء المؤشرات العالمية حيث دخلت المؤشرات الرئيسية في تصحيح طفيف أثارته مخاوف من قيام البنوك المركزية بقطع التحفيز بشكل أسرع مما يستطيع الاقتصاد مواجهته.

من جهة البورصات، افتتح سوق الأسهم في دبي بتراجع في الأسعار متخلياً المؤشر عن مكاسب جزئية من الصعود الأخير. ومع ذلك، يشعر المستثمرون بالتفاؤل بشأن التعاون الاستراتيجي المتزايد بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومن رفع حظر السفر السعودي مع اقتراب معرض دبي إكسبو ، مما يساعد سوق الأسهم على المدى الطويل.

في أبو ظبي ، ارتفع سوق الأسهم بفضل المعنويات الإيجابية ، المدفوعة بتوقعات الاكتتابات الجديدة للقابضة و غيرها و بزيادة سقف الملكية الأجنبية في اتصالات.

كان سوق الأسهم السعودي متقلبا حيث اصطدمت الأساسيات المحلية القوية مع احتمالات ضعف أسواق النفط على المدى القصير إذا أصبح تأثير إنتشار متحور دلتا على الإقتصاد أخطر . كما ويقوم المستثمرون بأخذ بعين الإعتبار المعروض الأمريكي الذي يعود إلى السوق تدريجياً.

في مصر ، حصلت البورصة على بعض الدعم بعد إعلان الحكومة عن خططها للنظر في الاكتتابات الأولية للشركات العامة بحلول نهاية العام. كما جذبت البلاد اهتمامات إضافية من المستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن فرص في المنطقة.