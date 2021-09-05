مهرجان التمر والعسل يواصل فعالياته بمدينة المعارض بدومة الجندل

وأوضح رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس سميحان بن محمد الشمري، أن المهرجان وما يشهده من فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة، يحظى بتوافد الزوار المهتمين بزراعة التمور والعسل ومشتقاتها والصناعة المرتبطة بها، الأمر الذي شجع المنظمين على العناية بتقديم حزمة من الفعاليات المختلفة, والأجنحة التسويقية التي تشهد مشاركة فاعلة من المزارعين والعارضين والمنتجين للتمر والعسل، حيث يستمر المهرجان إلى منتصف شهر سبتمبر الحالي.

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