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Posted inالسلع

مهرجان التمر والعسل يواصل فعالياته بمدينة المعارض بدومة الجندل

واصل مهرجان التمر والعسل فعالياته وأنشطته وبرامجه، بدءاً بعمليات البيع والشراء اليومية بمدينة المعارض بمحافظة دومة الجندل، مروراً بالفعاليات المصاحبة للمهرجان، التي تواكب تطلعات فئات وشرائح المجتمع بمختلف اهتماماتهم، وانتهاءً بالمعارض المشاركة بالمهرجان المخصصة للأسر المنتجة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مهرجان التمر والعسل يواصل فعالياته بمدينة المعارض بدومة الجندل
مهرجان التمر والعسل يواصل فعالياته بمدينة المعارض بدومة الجندل

وأوضح رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس سميحان بن محمد الشمري، أن المهرجان وما يشهده من فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة، يحظى بتوافد الزوار المهتمين بزراعة التمور والعسل ومشتقاتها والصناعة المرتبطة بها، الأمر الذي شجع المنظمين على العناية بتقديم حزمة من الفعاليات المختلفة, والأجنحة التسويقية التي تشهد مشاركة فاعلة من المزارعين والعارضين والمنتجين للتمر والعسل، حيث يستمر المهرجان إلى منتصف شهر سبتمبر الحالي.

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