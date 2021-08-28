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Posted inالسلع

ارتفاع القوة الشرائية في أسواق المستلزمات الدراسية بالمدن السعودية

أسهم قرار العودة الحضورية للمدراس والجامعات بارتفاع القوة الشرائية لدى أسواق المستلزمات الدراسية بالمدن السعودية، الأمر الذي أسهم في حرص محال بيع هذه المستلزمات على توفير كميات كبيرة وأنواع مختلفة، لضمان تقديم خيارات عديدة للمشترين.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
ارتفاع القوة الشرائية في أسواق المستلزمات الدراسية بالمدن السعودية
مطلع كل عام دراسي تشهد الأسواق السعودية اقبالا على المستلزمات الدراسية.

وأوضح مسؤول إحدى المبيعات لـ”واس” أن العادة قد جرت قبيل بدء كل عام دراسي على مزيد من الإقبال على المستلزمات الدراسية، متوقعاً تحقيق نسبة مبيعات عالية خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن الاستعداد لهذا الموسم جاء مبكراً كما هو الحال دائماً.

عدسة “واس” رصدت خلال جولة ميدانية في الأسواق التجارية الإقبال الجيد من قبل المواطنين والمقيمين على محال الأدوات المكتبية والقرطاسية وغيرها من المحال ذات العلاقة.

من جانبها كثفت فروع وزارة التجارة وفرق أمانات المناطق السعودية جولات رقابية وتفتيشية، بالتزامن مع زيادة الحركة الشرائية التي تشهدها أسواق القرطاسية والمستلزمات المدرسية، للتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح فيما يتعلق بالأسعار، بجانب الحرص على ضمان التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية الوقائية الصحية.

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