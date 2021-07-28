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Posted inالسلع

بـ 1804 دولار للأونصة، الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار والأسهم قبيل قرار مجلس الاحتياطي

(رويترز) – ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مستمدة الدعم من تراجع الأسهم والدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بينما تترقب السوق بحذر ما ستكشف عنه تقييمات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للتضخم والنمو الاقتصادي.

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بـ 1804 دولار للأونصة، الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار والأسهم قبيل قرار مجلس الاحتياطي

وبحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1804.69 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1803.40 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا، “الذهب يستفيد من بعض عمليات الشراء الرامية إلى التحوط من المخاطر قبيل نتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية.”
يصدر بيان مجلس الاحتياطي في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش اليوم ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي جيروم باول.
هوى الذهب سبعة بالمئة في يونيو حزيران بعد أن أبدى مجلس الاحتياطي نبرة تشددية في اجتماعه الأخير.
وارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 24.82 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر عند 24.46 دولار أمس الثلاثاء.
وارتفع البلاديوم والبلاتين 0.7 بالمئة إلى 2626.93 دولار و1057.99 دولار للأوقية على الترتيب.

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