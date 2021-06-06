مؤشر بلومبرغ للسلع الفورية بأعلى مستوياته في عشر سنوات

تباينت تداولات السلع خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو، حيث ظهرت حالة من الضعف الشرائي في المعادن الثمينة والصناعية، فيما شهدت الحبوب وقطاع الطاقة بوجه خاص ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار.

وبشكل عام، وصل مؤشر بلومبرج للسلع الفورية إلى أعلى مستوياته في عشر سنوات، بالرغم من المخاوف من دور البيانات الكلية الأقوى من المتوقع والخاص بالاقتصاد الأمريكي شديد التحفيز في دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو الحديث بشكل أكثر انفتاحاً عن تقليص الدعم.ويُرجح استمرار مخاوف التضخّم المتزايدة وارتفاع الطلب على معادن التحوّل الأخضر واستمرار سيطرة أوبك بلس على الإمدادات ومخاوف الطقس، ما سيعزز انتعاش الأسعار على نطاق واسع خلال الشهور المقبلة. وعلى المدى القريب جداً، تراجع زخم العديد من السلع، فيما وصلت سلع أخرى إلى مستويات ذروة الشراء، ما عزّز مخاطر وقوع تصحيح سريع يتضمن القسم الأكبر من المعادن والبن.

ارتفعت أسعار النفط الخام قبل اجتماع أوبك بلس الأخير، حيث قررت المجموعة كما كان متوقعاً التمسّك بزيادتها الخاصة بالإنتاج في يوليو. وفي ظل تقييم احتمالات استمرار انتعاش الطلب والشكوك المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران، رفضت المجموعة تسريب أيّ تلميحات حول خطواتها التالية. ومع صعوبة تحقيق انتعاش الطلب العالمي على الوقود بفعل المخاوف من فرض قيود أكثر تشدّداً في آسيا معنيّة بأزمة كوفيد-19، يبدو ترحيب السوق واضحاً خلال المدى القصير بالتركيز الأساسي على توقعات الطلب الإيجابية في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا.

وساهمت هذه التطورات في تشديد ظروف السوق، حيث تتوقع أوبك أن تعاني الأسواق العالمية من نقص في العرض خلال النصف الثاني من العام، وبالتالي منع أي إنتاج إضافي من أوبك بلس أو إيران أو النفط الصخري الأمريكي. وبلغ الارتفاع الأخير في الأسعار ذروته حين تحدّى خام برنت نطاق مقاومة أساسي حول 72 دولار، ووصل خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياته التي حققها في عام 2018؛ واستند إلى انخفاض المخزونات الأمريكية الموسمية من البنزين قبل موسم القيادة الصيفي الذي يتوقع ازدحامه، وتأخُر مخزونات النفط الخام في كوشينغ التي تعد مركز تسليم خام غرب تكساس الوسيط عن متوسط الخمس سنوات. وتفاقم الأمر بسبب غياب أي مؤشرات واضحة حتى الآن حول ارتفاع الإنتاج من قطاع النفط الصخري الذي انتعش سابقاً، وأصبح الآن أكثر انضباطاً في منهجيته تجاه ارتفاع أسعار النفط.

كان الذهب في طريقه نحو تسجيل أسوأ تراجع أسبوعي له منذ مارس، حيث شهد أخيراً موجة من جني الأرباح بعد الارتفاع القويّ منذ مطلع أبريل. وخلال هذا الوقت، ولا سيما الشهر الماضي منذ اختراق الذهب لمستويات فنية رئيسية، حافظت السوق على ارتفاعها الثابت بفعل إحدى الصفقات الأساسية من الصناديق التي تتبع التوجه طويل الأمد. وازداد خطر حدوث تصحيح بعد التداول في منطقة ذروة الشراء خلال الأسبوعين الماضيين، وبمجرّد تلبية طلبات الشراء المتبقية من المتداولين الخائفين من تفويت الفرصة، تطلب الأمر نقطة بيانات أمريكية قوية واحدة لتخفيض هذه الأسعار بحدة.

وتحت ضغوطات قوّة الدولار وارتفاع العائدات بعد جملة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية مؤخراً، عادت السوق للتركيز على خطورة اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السوق في وقت أبكر من التوقعات. ونجح الذهب في تعويض بعض خسائره السابقة بعد التقرير غير الزراعي الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة والذي جاء أضعف من التوقعات.

ومن وجهة نظر فنية، يسلّط انخفاض الزخم تحت المتوسط المتحرك لمدة 21 يوماً الضوء على خطر وقوع ضعف إضافي قصير المدى نحو المتوسط المتحرك لمدة 200 يوماً، والذي يبلغ حالياً 1841 دولار أمريكي. وفي حال نجح الذهب بالارتداد قبل بلوغ هذا المستوى أو بلوغ 1825 دولار أمريكي، بنسبة ارتداد 38.2% عن الارتفاع الأخير، سيتم اعتبار هذه الانتكاسة الأخيرة بمثابة تصحيح صغير ضمن اتجاه صعوديّ قويّ.

اقترب النحاس من أدنى مستويات أدائه الأسبوعية، وقد تكون هذه أول مرة يحدث فيها هذا الأمر منذ أن اكتسب ارتفاع السلع قوّته من حوالي تسعة شهور. وأدت خسارة الزخم إلى زيادة خطر حدوث تصحيح أعمق من جانب المستثمرين الماليين الأكثر تركيزاً على التطورات الفنية للأسعار على المدى القصير، بدلاً من التوقعات طويلة الأجل التي ما زالت تشير إلى ارتفاع الأسعار نتيجة الجهد الكبير الذي سيبذله الحجم غير المرن من العرض لمواجهة الارتفاع المتوقع في الطلب، فضلاً عن تعزيز التوجّه نحو المشاريع الكهربائية.

وإضافة إلى ذلك، أظهر الطلب الصيني بعض الضعف حيث تراجع نحاس يانجشين المتداول في بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات، بينما وقع فرق السعر في لندن بين السعر الفوري للنحاس وعقوده المستحقة بعد ثلاثة شهور في حالة من التأجيل (زيادة العرض) خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. كما استقرّت مخزونات المخازن الخاضعة لمراقبة البورصة بالقرب من أعلى مستوياتها في عشرة شهور، بينما خفض المضاربون صافي صفقات الشراء على المكشوف بنسبة 63% منذ ديسمبر.

وبالرغم من تضاؤل الرغبة بالمخاطرة على المدى القصير، نعتقد أن الأخبار الإيجابية ستظهر مع عودة المشترين في وقت أقرب من التوقعات لمنع الأسعار من العودة إلى خط التوجه الذي شهدناه من مطلع أكتوبر، ويبلغ حالياً 4.18 دولار أمريكي. وقبل ذلك، قد يعثر النحاس على دعم إضافي في نطاق خمسة سنتات بين 4.38 – 4.43 دولار أمريكي بحسب الرسم البياني.

الزراعة: ارتفعت تكاليف الغذاء العالمية في مايو نحو أعلى مستوياتها خلال عشر سنوات وفقاً لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية، والذي ارتفع بنسبة 4.8% ليسجل زيادة سنوية بنسبة 40% تقريباً. وأظهر المؤشر الذي يغطي 95 عرض أسعار اتجاهاً تصاعدياً في مختلف المجموعات الغذائية الخمس وعلى رأسها السكر والزيوت واللحوم. وأدى الجفاف الذي ضرب أمريكا الجنوبية، والمستوى القياسي من المشتريات الصينية، والطلب المتزايد على الوقود الحيوي إلى عدم استعداد السوق الزراعية لأي صدمة إنتاجية إضافية، ما يفسّر التركيز المكثف الحالي على الظروف الجوية في مناطق النمو الرئيسية في نصف الكرة الشمالي.

ومن شأن التأثيرات المؤلمة لمثل هذه الزيادات، وعلى غرار ما حدث قبل عشر سنوات، إلحاق الضرر ببعض من أفقر الدول المعتمدة على الاستيراد في وقت لا يزال معظمها يسعى بكل جهده لمكافحة التداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية. وتتمثل إحدى الملاحظات الإيجابية في أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية ترافق مع استمرار انخفاض نسبيّ في أسعار القمح والأرز بوجه خاص، وهما من أهم المواد الغذائية الأساسية في العالم. وشهدت تداولات قمح مطاحن باريس الغنيّ بالبروتين تداولات بنسبة 26% أعلى من متوسطها لمدة خمس سنوات، فيما لم تتجاوز نسبة ارتفاع أسعار الأرز التايلندي الأبيض والذي يعتبر المعيار الآسيوي 12%. ويستفيد الأرز التايلندي الأبيض من حقيقة إنتاجه للاستهلاك البشري بشكل رئيسي، بينما يرى آخرون طلباً عليه لإنتاج علف الماشية والوقود الحيوي.