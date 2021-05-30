السلع تواصل ارتفاعها مدعومة بالنحاس والنفط الخام

بقلم أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك

شهدت السلع انتعاشاً واسعاً خلال الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر بلومبرج للسلع بنسبة 21% بارتداد تخطّى نصف التصحيح في منتصف مايو. وحصدت معظم القطاعات مكاسب عديدة، وفي مقدّمتها تلك التي تعتمد على النمو مثل المعادن الصناعية والطاقة. واستقطب التفاؤل بالنمو العالمي إلى جانب الجهود المتزايدة للحد من انبعاثات الكربون والإنفاق الحكومي اهتماماً متجدداً، لا سيّما بعد إعلان الرئيس بايدن عن خطة موازنة يصل فيها حجم الإنفاق إلى 6 تريليون دولار لتعزيز الاقتصاد الأمريكي، فضلاً عن الانتعاش المستمرّ لقطاع التنقّل العالمي، بغض النظر عن بعض المناطق التي تعاني من انتشار فيروس كورونا المستجدّ في آسيا.

واستند هذا التصحيح إلى محاولة السلطات الصينية تقليص مشاركة المضاربين في بعض الأسواق الرئيسية. وبالرغم من الانتعاش القويّ قبل عطلة نهاية الأسبوع، حظي هذا الإجراء المتّخذ للحد من المضاربة والتخزين ببعض النجاح فيما يتعلق بالسلع التي تركّز على الصين مثل الحديد الصلب والحديد الخام. وبشكل عام، يستبعد أن يُحدِث الإجراء تأثيراً دائماً على معظم السلع الأخرى لأسباب ليس أقلها التركيز المستمر على انتعاش الطلب بقيادة الأسواق المتطورة، والذي قد يحوّل المستهلكين الغربيين إلى مشترين هامشيّين، وهو الدور الذي تلعبه الصين على مدار العقدين الماضيين.

وإضافة لقدرٍ معيّن من الطلب الاستثماري من المضاربة والتحوّط من التضخّم، يمثّل ارتفاع الطلب المادي خلال فترة العرض غير المرن، ولا سيّما في المعادن الصناعية حيث يمكن أن تستغرق مشاريع التعدين الجديدة سنوات قبل تشغيلها، بعضاً من الأسباب الرئيسية التي تدفع السوق للحديث عن استمرار الدورة الفائقة للسلع.

ويقترن انتعاش الطلب مع قلّة العرض ليواصل تعزيز جاذبية السلع لاهتمام العالم المادي والمستثمرين الساعين للتحوّط ضد فترة طويلة من التضخّم. ولا يزال الجمع بين حكومات الإنفاق الحرّ والبنوك المركزيّة المندفعة بقوّة للحفاظ على أوضاع نقدية متساهلة أشبه بمزيج قويّ يمكن أن ينتهي بالتضخّم إلى حالة غير مؤقّتة.

مؤشر انفسكو دي بي للسلع ارتفع بنسبة 27% منذ عام وحتى الآن، حيث أصبح الرمز DBC صندوقاً متداولاً في البورصة بقيمة سوقيّة تبلغ 2.5 مليار دولار؛ ويتتبّع أداء مؤشر DBIQ للعائد الأمثل المتنوّع على السلع، مع انكشاف في 14 سلعة آجلة مختلفة ومقسّمة بين الطاقة (60%) والمعادن (19%) والزراعة (21%).

وبلغ الذهب أعلى مستوياته في أربعة شهور قبل الدخول في ما يبدو أنه مرحلة توطيد طال انتظارها. وشهدت تداولاته بعض الليونة مع نهاية الأسبوع بعد أن لامس المستوى الرئيسي التالي للمقاومة عند 1923 دولار، بارتداد 61.8% عن التصحيح بين شهري أغسطس ومارس. وفي حال اختراقه، سيشير هذا المستوى إلى انطلاقة متجدّدة نحو أعلى مستوى قياسي في أغسطس ليصل السعر إلى 2074 دولار.

وتمثّلت الفكرة الأساسية في السوق، والتي عزّزت الإقبال على المخاطرة، في إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي ذات الصلة بتوفير كمياتٍ وافرة من السيولة. ودعمت هذه الإجراءات الضعف الأخير للدولار والحفاظ على الطلب على السندات بالرغم من استمرار مخاوف التضخم. وينبغي أن تثبّت أسواق المعادن الثمينة على المدى القصير مكاسبها القوية التي حصلت عليها مؤخراً، حيث أُطلقت تنبيهات مبكرة بشأن البداية المحتملة لهذه الحالة الأسبوع الماضي عبر الضعف النسبي لأداء الفضة والبلاتين مقابل الذهب. وارتفعت نسبة أسعار أونصة الذهب مقابل الفضة نحو أعلى مستوياتها في شهر واحد، فيما اتسع الفارق أمام البلاتين إلى 710 دولار بعد أن كان 500 دولار مؤخراً.

ومن وجهة نظر فنية، يمكن أن يستهدف أي اختراق تحت 1890 دولار مستوى 1870 دولار، متبوعاً بمتوسط متحرّك على مدى 200 يوم، يبلغ حالياً 1843 دولار. وكما العادة، ستتمثل المحركات الرئيسية في التطورات التي ستطرأ على الدولار والعائدات التي تعززت هذا الأسبوع، إضافة إلى مقدار الأموال التي تتبع التوجه طويل المدى وما زالت بحاجة لمعايرة مراكزها بما يعكس التحسّن الأخير في التوقعات الفنّية.

ارتفاع متجدّد مدعوم بالنحاس والنفط الخام والبن والذرة

ارتفعت أسعار النحاس ليعيد تتبّع أكثر من نصف تصحيحه الأخير بنسبة 9% جراء المخاوف من حجم العرض، وبعد استنتاج السوق أن الإجراءات الصينية للحدّ من المضاربة والتخزين ستركز في المقام الأول على قطاع الصلب المسبّب لمستويات تلوّث مرتفعة. وتعزّزت المعنويات بفضل تهديدات إضراب مجموعات فردية من شركة بي إتش بي في تشيلي، والتي تدير أكبر منجم للنحاس في العالم. ويرجع ذلك بشكل أساسي لاحتمالات الطلب القوي والمتزايد على مدار السنوات المقبلة على ما يسمى بالمعادن الخضراء، مثل النيكل والألمنيوم والبلاتين والنحاس شديد الأهمية. وبعد تصحيحه السطحي إلى أدنى مستوياته في شهر واحد عند 4.44 دولار للرطل، انتعشت أسعار النحاس عالي الجودة مع اختراق فوق 4.72 دولار، ما قد يشير إلى عودة نحو الذروة في 10 مايو عند 4.88 دولار وما فوقها.

ووجدت العقود الآجلة للنفط الخام عرضاً جديداً، حيث عوّض ارتفاع الطلب الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية المخاوف بشأن احتمال زيادة الإمدادات الإيرانية. وبرز خام غرب تكساس الوسيط في مقدمة هذا الارتفاع، والذي وصل على أساس الإغلاق إلى أعلى مستوياته في عامين، بينما كان خام برنت يلقي مجدداً نظرة فاحصة على 70 دولار التي تعتبر الحدّ الأعلى في النطاق الأخير. ويتحول التركيز باتجاه الاجتماع المرتقب لمجموعة أوبك بلس الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أن تؤكد المجموعة، وبالرغم من الشكوك بشأن الإنتاج الإيراني في المستقبل، الزيادة المتفق عليها في سقف الإنتاج عند 0.8 مليون برميل يومياً خلال شهر يوليو. وحتى تتكشف للسوق مزيد من التوضيحات حول نتيجة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ويتحقق مزيد من التزامن في الانتعاش العالمي للطلب على الوقود، تبدو احتمالات ارتفاع الأسعار بما يتجاوز مستوياتها المرتفعة في مارس عند 71.40 دولار محدودة.

كما قفزت أسعار بن أرابيكا بنسبة 7% خلال الأسبوع لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أربعة أعوام ونصف العام فوق 1.6% لكل رطل. وارتفعت الأسعار مؤخراً وسط مخاوف بشأن حجم الإمداد من كبار المزارعين في البرازيل حيث يواصل الجفاف تبديد توقعات الإنتاج، وكولومبيا حيث توقفت الشحنات منذ نهاية أبريل جراء الاحتجاجات السياسية. ويشكل هذان التطوران عاملاً أساسياً في التوجه على المدى القصير، وتضيف احتمالات برودة الطقس في البرازيل خطر الصقيع في الأراضي المرتفعة، فيما تشير التوقعات نحو مزيد من الدعم.

وحققت الذرة أعلى أسعار لها منذ عامين لتعزز انتعاشها بعد خسارتها الأخيرة التي نجم عنها تصحيح شامل بنسبة 18%. وجاء ذلك بعد بيانات التصدير الأسبوعية التي أظهرت ثاني أكبر عملية بيع على الإطلاق منذ عام 1990. وبعد أن سجل أدنى مستوياته في شهر يوم الأربعاء عند 6.03 دولار، ارتفع عقد يوليو ضمن الحدود التي تسمح بها البورصة عند 6.6450 دولار، ما أدى لارتفاع كل من القمح وفول الصويا بشكل خاص. وبشكل أساسي، تنطلق عمليات البيع من قوة الطلب الصيني، في إشارة إلى أن الدولة ستواصل استنزاف الإمدادات العالمية لتغذية أكبر قطيع للخنازير في العالم، بالرغم من محاولات تقييد المضاربات والتخزين.