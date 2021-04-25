تحديث السلع الأسبوعي: ارتفاع الأسعار في سوق الحبوب يزيد من مستويات التضخم

شهدت تداولات قطاع السلع الأساسية ارتفاعاً للأسبوع الثاني، فيما استعاد مؤشر بلومبرج للسلع جميع الخسائر من تصحيح مارس ووصل إلى أعلى مستوياته في تسع سنوات. واستند الانتعاش العام إلى مزيج من ضعف الدولار وانخفاض عائدات السندات، فيما ساهم الارتفاع المستمر لأسعار السلع الزراعية الأساسية، من فول الصويا والقمح إلى السكر والذرة، بتوفير أكبر مدخلات.

وساهمت هذه التطورات في الارتفاع الهائل لأسعار السلع الأساسية، وواصلت رفع احتمالات أن تخفض البنوك المركزية تقدير مسار ومستوى التضخم على المدى القصير والمتوسط. وتمثلت استجابة المستثمرين في تجديد الطلب على الأدوات المالية التي توفر الانكشاف للسلع. وعلى سبيل المثال، وبالإضافة إلى قطاع الزراعة شديد التقلبات، تمكّن النحاس والذهب من الاعتماد على اختراقاتهما الفنية الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، يتراجع قطاع الطاقة جراء الموجة الثانية والخطيرة في الهند من مرض كوفيد-19، والتي رفعت احتمال حدوث انتعاش عالمي غير مكتمل في الطلب على الطاقة. وفيما بدأ التعافي من الأزمة الصحية حالياً في بعض الدول، تشكل الانتكاسات في آسيا مصدر قلق كبير، ولا سيما بالنظر إلى احتمال زيادة حجم العرض من دول أوبك بلس اعتباراً من شهر مايو. ومن المقرر أن تعقد أوبك بلس اجتماعاً وزارياً كاملاً في 28 أبريل، وقد يثير تدهور الظروف قبل ذلك التكهنات باضطرار المجموعة للعودة إلى ضبط النفس مجدداً.

وبشكل يومي على مدار الأسبوع الماضي، تجاوز العقد الأوروبي المعنيّ بتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الأرقام القياسية، وبلغ ذروته يوم الخميس عند 47.36 يورو/طن، بزيادة 60% حتى الآن في هذا العام. وجاء الارتفاع المستمر في وقت اتفق فيه المشرعون الأوروبيون على وضع أهداف أكثر تشدداً للحدّ من التلوث قبل انعقاد قمة المناخ الافتراضية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، تخطى العقد حدود التنفيذ الفعلي للسياسات الجديدة المعنية بمكافحة وتخفيض الانبعاثات من المرافق والمصانع، ما يسلط الضوء على زيادة توجه المستثمرين والمضاربات نحو سوق أظهرت زخماً قوياً منذ نوفمبر، عندما فاز بايدن في الانتخابات الأمريكية، ما يشير إلى تغيير في السياسات الأمريكية تجاه مكافحة التغيرات المناخية.

وعززت الحبوب أسعارها وسرّعت سلسلة مكاسبها الأخيرة، حيث وصل مؤشر بلومبرج للحبوب إلى أعلى مستوياته في ثماني سنوات، بعد أن سجل مكاسب بنسبة 8% هذا الأسبوع. ووصلت العقود الآجلة للمحاصيل الرئيسية المتداولة في بورصة شيكاغو إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات. وشهدت الذرة تداولات أعلى من 6 دولار للبوشل، فيما تخطت تداولات فول الصويا 15 دولار، والقمح أكثر من 7 دولار أمريكي. واستندت جميع هذه الارتفاعات الجديدة إلى مزيج من انخفاض مستوى المخزونات جراء الطلب الصينيّ الكبير، والبرد المفاجئ بمستويات قياسية ما أدى لتأخير الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الأضرار التي لحقت ببعض مناطق زراعة القمح الشتوي وتدهور أحوال المحاصيل في البرازيل بفعل الجفاف.

وكشف مكتب وزارة الزراعة الأمريكية في بكين يوم الأربعاء أن الصين قد تستورد 28 مليون طن من الذرة خلال الموسم الحالي لتلبية النقص في الإمدادات، بعد أن جدّدت الصين قطعان الخنازير بعد انتشار مرض حمّى الخنازير الأفريقية. وفيما يخصّ موسم المحاصيل 2021-2022، تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية انخفاض الطلب إلى 15 مليون طن، حيث تحاول الصين تخفيض اعتمادها على الحبوب الأجنبية، والتوصية بتخفيض الاعتماد على الذرة ودقيق الصويا في علف الحيوانات.

وعلى خلفية هذه الظروف، ومع أخذ توقعات الأحوال الجوية المواتية لمحصول وفير في نصف الكرة الشمالي هذا الصيف بعين الاعتبار، يتم تداول الأسعار الجديدة للمحاصيل بخصومات مرتفعة قياساً بالأسعار القديمة للمحاصيل. فعلى سبيل المثال، تشهد تداولات الذرة وفول الصويا مستحقة التسليم في وقت لاحق من هذا العام أسعاراً أقل بـ 12% تقريباً بالمقارنة مع الأسعار المعروضة حالياً في السوق بالنسبة للمخزونات المتوفرة.

واعتماداً على مؤشر بلومبرج الفوري للسلع الزراعية، والذي يتتبّع أسعار العقود الآجلة للعديد من السلع الغذائية الرئيسية من الحبوب إلى السلع الزراعية الاستهلاكية والماشية، يبلغ المعدل السنوي للتغيير حالياً 70%. ويمكن ملاحظة هذه الزيادات (بالجملة)، والتي تؤثر في تكاليف المستهلك العالمي (تجارة التجزئة) في البيانات الشهرية التي تصدرها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وبحسب مؤشرها العالمي لأسعار الأغذية، والمشتق من أكثر من 90 سعراً مختلفاً، وصل الارتفاع السنوي في الأسعار العالمية للغذاء إلى 24.6% في مارس.

ومع الارتفاع الأخير في السلع الزراعية، يبدو أن هذا المقياس الهام سيرتفع أكثر خلال الشهور المقبلة، وسيواصل زيادة المخاوف من التضخّم ولا سيّما في تلك الدول الأقل قدرة على تحمّل تكاليفها.

وكما ذُكر سابقاً، تمكّن الذهب والنحاس من الاعتماد على اختراقاتهما الفنية الأخيرة. وبعد الخروج من نطاق تسنيده الثابت بين 4-4.2 دولار للرطل، استأنف النحاس ارتفاعه وصولاً إلى 4.32 دولار للرطل الواحد، وتنخفض تداولاته بنسبة 1.5% من أعلى سعر سجّله في عشر سنوات. ويتبع النحاس إلى مجموعة تُعرف بالمعادن الخضراء، والتي يتوقع أن تشهد طلباً متزايداً مع تزايد التوجهات نحو التحوّل الأخضر، أو تخفيض معدلات الكربون في العالم خلال السنوات المقبلة. كما أصدر جولدمان ساكس مذكرة بحثية أشار فيها إلى احتمال ارتفاع الأسعار بنسبة تتخطى 60% قبل عام 2025، حيث يمكن أن تشهد الأسواق نقصاً حاداً في النحاس خلال السنوات القليلة المقبلة، ما لم ترتفع الأسعار بشكل كبير لتحفيز العرض.

بينما مدّد الذهب، وهو السلعة الأكثر حساسية للدولار وأسعار الفائدة، ارتفاعه بعد اختراقه الأخير لعتبة 1765 دولار للأونصة، وهي المستوى الفني الرئيسي الذي ساهم مع نموذج القاع الثنائي تحت 1680 دولار للأونصة في رفع احتمال حدوث دفعة متجددة نحو الاتجاه الصعودي. واجتمع ازدياد توقعات التضخّم مع استقرار عائدات السندات وضعف الدولار، لتوفير الدعم لهذا الاختراق.

كما حظيت السوق بدعم من البيانات التي أظهرت انتعاش الطلب المادي من الصين والهند، وهما أكبر مستهلكين في العالم؛ بينما واصلت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة ثباتها بعد شهور من عمليات الاسترداد. ومع استمرار توجه الذهب نحو الانخفاض منذ أغسطس الماضي، لم تظهر حتى الآن تغطية بيع واسعة النطاق من الصناديق ذات توجهات الشراء على المدى الطويل. وليتحقق ذلك، قد تحتاج أونصة الذهب للارتفاع أكثر من 1815 دولار كحدٍّ أدنى.