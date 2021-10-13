قفزة كبيرة لأسعار القهوة عالميا

وتسببت عوامل عديدة برفع أسعار القهوة مع تضرر المزارعين من البرازيل من الجفاف مع توقعات أن يصل رطل القهوة إلى 300 سنتا.

وامتنع مزارعو كولمبيا عن تسليم قرابة 10% من محصول البلاد أملا بتحقيق أرباح أعلى في وقت لاحق، وكذلك كان حال محصول القهوة في فيتنام حيث ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا وفرضت تدابير صارمة للإغلاق أدت لتوقف عمليات التصدير في البلاد التي تعد أحد المنتجين الرئيسين لحبوب روبوستا.

ونقلت بلومبرغ أمس الثلاثاء أن حقول البن في البرازيل أكبر مصدر للبن في العالم تعرضت لأسوأ أحوال مناخية منذ عقود، مما أدى إلى ضرر كبير بالمحاصيل، وهو ما يمكن أن يؤثر على الإنتاج لمدة سنوات مقبلة حيث تستغرق شجرة القهوة 5 سنوات لتبدأ بإنتاج الثمار.

وزادت أسعار أجود أنواع البن بنحو الضعف خلال العام الماضي، وارتفع سعر البن بنسبة 4.4% إلى دولارين و131 سنتا للرطل تسليم ديسمبر المقبل في بورصة نيويورك، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.