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Posted inالسلع

الذهب يتجاوز مستوى 1800 دولار

تجاوز الذهب مستوى 1800 دولار، اليوم الجمعة، مدعوماً برهانات على أن البنوك المركزية قد تبقي أسعار الفائدة منخفضة نسبياً، لدرء المخاطر المستمرة على النمو، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

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لكن ارتفاع الدولار بشكل عام، مع سعي المستثمرين استقاء مؤشرات بشأن توقيتات الجدول الزمني لتقليص التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، أبقى الذهب في طريقه لتراجع أسبوعي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1800.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش. وبانخفاضه 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع، فهو يتجه لأول انخفاض له في خمسة أسابيع. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1802.10 دولار.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي أست مانجمنت، إن شراء الذهب يظل متواصلاً عند انخفاض السعر لأن البنوك المركزية ليست في عجلة من أمرها لرفع أسعار الفائدة.

 

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