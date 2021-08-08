تحديث السلع الأسبوعي: تبعات فيروس كورونا المستجد وارتفاع العائدات

بقلم أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك: دخل قطاع السلع الأساسية شهر أغسطس في موقف دفاعيّ مدفوعاً بمزيج من ضعف البيانات الاقتصادية الصينية وسرعة تفشّي المتحوّر دلتا من فيروس كورونا، ما جدّد المخاوف بشأن توقعات الطلب على المدى القصير. وانخفضت تداولات السلع المعتمدة على النمو مثل النفط الخام والمعادن الصناعية، فيما بذلت المعادن الثمينة جهوداً كبيرة لرفع أسعارها رداً على انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في يوليو، وشهدت تداولات منخفضة حيث ارتفعت العائدات وأسعار الدولار بعد التصريحات المتشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتقرير الوظائف الأمريكي القوي.وحافظت السلع الزراعية مثل السكر والقمح على أدائها القوي، وتلقّت دفعة مما كان حتى الآن موسماً شديد التقلّب في بعض مناطق النمو الرئيسية في العالم. وارتفعت تداولات أسعار الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ عامين ونصف العام، وبلغت مستويات قياسية في أوروبا حيث استأنفت إظهار القوّة وسط شح العرض في فترة الطلب القوي، ما يثير مخاوف بشأن عدم توفر المخزونات الكافية قبل ذروة الطلب في الشتاء.

وبالرغم من التأثيرات الأخرى المعنية بأزمة كوفيد-19، تبقى توقعات الاقتصاد الكلّي داعمة مع نمو قوي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ما يحدّ من المخاوف في آسيا في ظل انتشار متحور دلتا في الصين لتتجدّد إجراءات الإغلاق الاحترازيّ وتنخفض مراجعات النموّ.

وخلال الشهرين الماضيين، وبالرغم من نطاقها المحدود، تحوّلت سوق النحاس من وضعية التفاؤل الشديد لتتخذ موقفاً أكثر حذراً. واتجهت مجموعة كاملة من القوى المتعارضة في الأسابيع الأخيرة نحو سحب السعر في اتجاهين متعاكسين، ما أثار بعض الشكوك بشأن التوجهات على المدى القريب. وبشكل عام، ما زلنا نشهد اتجاهاً تصاعدياً أكبر مع وصول سعر رطل النحاس عالي الجودة إلى 5 دولار أمريكي في نهاية المطاف. وقد لا يتحقق ذلك حتى عام 2022، عندما سيقلّ حجم العرض في السوق نظراً لاستمرار الطلب على النحاس من مبادرات التحول الأخضر ومشاريع البنية التحتية ذات الصلة. وبالرغم من مخاطر وقوع التباطؤ في الصين، سيسلّط نمو الطلب في أماكن أخرى الضوء على مخاطر عدم تلبية الطلب المتزايد – في المدى المتوسط على أقل تقدير – عبر زيادة العرض الذي يميل أكثر نحو عدم المرونة.

وفي الوقت الراهن، تحظى أسعار النحاس بدعم مخاطر وقوع اضطرابات متزامنة في ثلاثة مناجم رئيسية في تشيلي، وعلى رأسها إسكونديدا، المنجم الأكبر. على أي حال، نشهد حالة من الشكوك المرتبطة بمؤشرات التباطؤ في الصين، والتأثر العام للنموّ بالتفشّي الحالي للمتحوّر دلتا من فيروس كورونا. وتعرّض الطلب على النحاس المكرّر لانتكاسة طفيفة بعد أن تراجع صنّاع السياسة الصينيون عن مخطط حظر واردات المعادن الخردة، وتصريحات ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المتشدّدة في وقت سابق من هذا الأسبوع حول إعادة الطلب إلى مستوياته الطبيعية، ما قد يؤثر سلباً على إقبال المستثمرين على المعادن كعامل تنويع وتحوّط من التضخم.

وشهدت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية تداولات لامست أعلى مستوياتها في مايو قبل أن تمرّ بمرحلة صغيرة من جني الأرباح. وتشير التطورات السلبية في الطقس بشكل متزايد إلى تقلص الإمدادات العالمية جراء التوقعات بانخفاض الإنتاج في كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهما من كبار المصدّرين. وأثرت الأمطار على جودة الحبوب في أجزاء من أوروبا والصين، فيما خفّضت الحرارة والجفاف من توقعات الإنتاج في روسيا وأمريكا الشمالية. وبحسب آخر تقارير التزام المتداولين، توجّه المضاربون فقط نحو تغيير مراكزهم في القمح إلى صافي عقود شراء مجمّعة؛ وقد يجبرهم مزيد من الزخم الإيجابي في الأسعار، وبدعم من الأساسيات الصعودية، على مواكبة الاتجاه المتصاعد للسوق.

وعلى المدى القصير، قد يثير تزايد حالات الإصابة بالمتحوّر دلتا من فيروس كورونا شكوكاً حول مستوى الطلب، فيما تراجعت بعض الدول المستهلكة الكبرى، مثل مصر وباكستان وتركيا، عن عمليات الشراء في الأسابيع الأخيرة. وتحت ضغط ارتفاع الأسعار، يفكر الرئيس المصري في رفع سعر الخبز المدعوم في الدولة؛ وهو ما لم يحصل منذ عام 1977 عندما اضطر أنور السادات، الرئيس المصري آنذاك، للتراجع عن قراره برفع الأسعار في مواجهة التحركات الشعبية.

ولا يزال ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم مرهوناً بمزيج من الطقس الحار الذي يدفع الطلب على التبريد، وزيادة الطلب من القطاع بفضل انتعاش الاقتصاد العالمي من الأزمة الصحية. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، تشهد أسعار غاز مركز هنري هوب تداولات تتخطى 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى سعر في هذا الوقت من العام منذ عشر سنوات على الأقل، نتيجة مزيج من ارتفاع الطلب المحلي وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. ويأتي ذلك في وقت عانى فيه الإنتاج لتحقيق الارتفاع، ولا سيما جراء بطء الانتعاش في إنتاج النفط الصخري، والذي يعتبر الغاز واحداً من منتجاته الثانوية.

ويعتبر الوضع في أوروبا أكثر سوءاً، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية. وأدى الانخفاض غير المبرّر في التدفقات من روسيا، وتزايد المنافسة من آسيا على شحنات الغاز الطبيعي المسال، إلى صعوبة إعادة ملء مواقع التخزين المستنفدة قبل الشتاء المقبل. ودفعت هذه التطورات إلى زيادة الطلب على الفحم الحجري، ما أجبر المنشآت والمستخدمين الصناعيين على شراء مزيد من تصاريح التلوّث التي تشهد أسعارها تداولات قياسية. وبشكل إجمالي، عزّزت هذه التطورات من أسعار الكهرباء المرتفعة التي ستُفرض في نهاية المطاف على المستهلكين في جميع أنحاء القارة، مما سيضع الحكومات أمام مشكلات كبيرة، وقد يتحدى الإرادة السياسية لإزالة الكربون من الاقتصاد وفق الوتيرة السريعة المتفق عليها.

كما شهد النفط الخام تداولات منخفضة، وبعد عدة شهور انصبّ فيها التركيز الرئيسي على أوبك بلس وقدرتها على دعم الأسعار عبر الحفاظ على التشديد النسبي في السوق، عاد التركيز مجدداً نحو التوقعات غير المؤكدة للطلب جراء التفشّي السريع للمتحوّر دلتا، ولا سيما في الصين التي تعتبر المستورد الرئيسي. وهو تطور أدى لانخفاض تصنيفات النمو، وإثارة تساؤلات حول توقعات الطلب على المدى القصير على منتجات النفط والوقود من أكبر مشترٍ في العالم.

وتأتي التطورات الأخيرة لتبرّر المنهجية الحذرة التي تستمر أوبك بلس باعتمادها تجاه زيادة الإنتاج بسرعة كبيرة، وفي وقت مبكر جداً؛ وتسلّط الضوء على أسباب حرص المملكة العربية السعودية، وغيرها من كبار الأعضاء في المجموعة، على إطالة نظام الحصص الحالي إلى ما بعد أبريل المقبل.

ويرجّح أن تمنع المرونة التي أظهرتها أوبك بلس خلال العام الماضي تحقيق تصحيح أعمق، إذا عانى نموّ الطلب من رياح معاكسة أكبر من المتوقع جراء التفشّي الحالي. وبناء على ذلك، ونظراً لعدم استجابة المنتجين الأمريكيين بالرغم من ارتفاع الأسعار، فإننا نحتفظ بتوقعاتنا المتفائلة حول توجّه الأسعار.

المعادن الثمينة: كانت الأسباب التي منعت تداولات الذهب من الارتفاع قليلاً من أول التساؤلات التي توجّب عليّ طرحها بعد عودتي من العطلة. وشهدت عائدات سندات الخزانة الأمريكية انخفاضات حادّة خلال الشهر الماضي. وبالرغم من عدم التغيّر الكبير في توقعات التضخّم، انخفضت النسبة المعدّلة للتضخّم – أو العائد الحقيقي – إلى مستوى قياسيّ متدنّ عند 1.22%-. ونظراً للعلاقة العكسية والقوية بين العائدات الحقيقية والذهب، وقع المشاركون في حيرة كبيرة جراء فشل ارتفاع الأسعار الشهر الماضي، ما قد يؤدي إلى بعض التصفية الطويلة خوفاً من عدم التوازن بين انتعاش العائدات ومستوى الركود.

وتأكدت هذه المخاوف يوم الأربعاء عندما ظهرت البوادر الأولى عن العائدات المنتعشة رداً على التصريحات المتشددة التي صدرت عن كلاريدا، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بشأن مسار تشديد أسعار الفائدة. وساهمت هذه التصريحات في ارتفاع أسعار الدولار والعائدات، وحصلت على مزيد من المصداقية بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية القويّ لشهر يوليو.

ومن جهة أخرى، شهدت الفضة نزوحاً أكبر، وانخفضت قيمتها النسبية أمام الذهب إلى أدنى مستوياتها في ستة شهور بعد أن تجاوزت تداولات نسبة أسعار الذهب إلى الفضة 72 أونصة من الفضة مقابل أونصة واحدة من الذهب. ورداً على هذا الأداء المخيّب للآمال، خفضت صناديق التحوط مؤخراً من صافي عقود الشراء المجمّعة إلى 21 ألف لوت فقط، وهو أدنى مستوى خلال أربعة عشر شهراً. وتتطلب عودة ألق الفضّة أن تتراجع هذه النسبة إلى ما دون 70 أونصة. وليتحقق ذلك، ينبغي أن يصمد الذهب أولاً أمام التحديات المحتملة على المدى القريب والناجمة عن العائدات المنتعشة.

ومع تراجع الذهب والفضة، كان البلاتين الأكثر تضرّراً بين المعادن شبه الصناعية، واتسع فارق أسعاره أمام الذهب إلى 800 دولار أمريكي من أدنى مستوياته في أبريل عند 300 دولار. وتمثلت الأسباب في النقص الحالي للرقائق الذي أدى إلى كبح إنتاج السيارات وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية، والتفشي الأخير للمتحورّ دلتا.