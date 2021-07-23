الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية في 5 أسابيع

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1807.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش. والذهب متراجع 0.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1806.20 دولار.

حوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، ويتجه للارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي.

وقالت فيتش سولوشنز في مذكرة “نتوقع أن يظل الذهب عالقا داخل نطاق في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، سيظل التضخم محركا رئيسيا لأسعار الذهب في الأشهر المقبلة، ويدعم الأسعار على المدى القريب”.

ومما قدم بعض الدعم للذهب، تراجعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية.

وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 25.40 دولار للأوقية، وتتجه لثالث هبوط أسبوعي.

وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2727.94 دولار، واستقر البلاتين عند 1092.71 دولار.