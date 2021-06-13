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Posted inالسلع

الذهب يتجاوز 1900 دولار

نيويورك – رويترز

التاريخ: 12 يونيو 2021
ارتفعت أسعار الذهب فوق 1900 دولار للأوقية، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد الخزانة، بعد أن اُعتبرت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة غير كافية لكي يغير مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسته النقدية.

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الذهب يتجاوز 1900 دولار

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1900.10 دولار للأوقية. وزادت الأسعار أكثر من 0.5% منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1902.7 دولار للأوقية.

وكشفت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت بقوة في مايو، مما قاد إلى أكبر زيادة سنوية في نحو 13 عاماً، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لأدنى مستوياتها في قرابة 15 شهراً الأسبوع الماضي.

وتراجعت عوائد الخزانة الأمريكية القياسية لأدنى مستوى في 3 أشهر مما يقلّص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

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