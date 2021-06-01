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Posted inالسلع

بـ 1,912 دولار للأونصة، الذهب يقترب من أكبر ارتفاع في 10 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، متجهة صوب أكبر قفزة شهرية لها منذ يوليو 2020، بفضل تراجع الدولار وعوائد السندات، فضلا عن تنامي الضغوط التضخمية التي تعزز الطلب على المعدن هي الأخرى.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بـ 1,912 دولار للأونصة، الذهب يقترب من أكبر ارتفاع في 10 أشهر

وسجل الذهب صباح اليوم بتوقيت شنغهاي 1,912.71 دولار للأونصة بزيادة 0ز8% هذا العام، أي أقل بقليل من ذرويته التي وصلها وهي 2,063 دولار للأونصة في أغسطس الماضي.

 

وكانت رويترز قد نقلت أنه بحلول الساعة 0637 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1905.14 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% لتسجل 1908.80 دولار.

وقال العضو المنتدب لدى “إس.بي.آي لإدارة الأصول”، ستيفن إينس، إن “الذهب يستمد القوة من مخاوف التضخم وبعض الميل في العوائد، كما أن ضعف الدولار داعم للغاية”، مضيفا: “المراهنون على صعود الذهب أعينهم الآن على 2000 دولار، ومعظمهم يتوقع أن يرتفع أكثر”.

وكان مؤشر الدولار، تراجع 0.1% مقابل العملات المنافسة، في حين نزل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 1.593% يوم الجمعة، مقلصا تكلفة حيازة الذهب غير المدر للفائدة.

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