الذهب يرتفع قليلا مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1882.20 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول. ووصلت أسعار المعدن النفيس الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير كانون الثاني مسجلة 1889.75 دولار للأوقية.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة ليسجل عند التسوية 1884.50 دولار للأوقية.

وقال بوب هابركورن كبير محللي السوق في (آر.جيه.او فيوتشرز) إن تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية يصب في مصلحة الذهب، مضيفا أن صعود أسواق الأسهم يمثل ثقلا موازيا.

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية وهبط عائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوى في حوالي أسبوعين، وهو ما يقلل تكلفة الاحتفاط بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال محللون إن هبوطا حادا في عملة بتكوين المشفرة أعطى أيضا دعما لأسعار الذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى27.74 دولار للأوقية بينما هبط البلاديوم اثنين بالمئة إلى 2727.10 دولار. وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1174.80 دولار.

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