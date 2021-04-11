أسواق السلع تتأرجح ضمن نطاق محدد مع التركيز على التضخم

يواصل قطاع السلع التأرجح في نطاق محدد، ولم تشهد تداولات مؤشر بلومبرج للسلع أي تغيير يذكر للأسبوع الثالث. وبعد ارتفاعه في أواخر فبراير إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، وفي أعقاب ارتفاع بنسبة 50% بناءً على التفاؤل بشأن النموّ والتوصل إلى لقاح، شهد قطاع السلع خطوات تصحيح متواضعة عزّزت قوة الدولار وعائدات الخزينة الأمريكية، فيما حدّ تمديد عمليات الإغلاق من تحقيق مزيد من الانتعاش.

وفي مجال الطاقة، تواصل أسعار خام برنت التأرجح في نطاق محدد يتراوح بين 60-65 دولار أمريكي، بعد رفض أي أسعار تتخطى 70 دولار للبرميل في شهر مارس. وبحسب صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، ارتفعت الآمال بتحقق نموّ اقتصاديّ عالميّ أكثر قوّة إلى 6%، ما يساعد حالياً في تعويض تأثيرات فيروس كورونا المستجدّ، فيما تستعد أوبك بلس لتعزيز الإمدادات خلال الشهور المقبلة.

وبالنتيجة، تباطأت التدفقات المالية إلى السلع مع توجه صناديق التحوّط إلى البيع خلال الأسابيع الخمسة الماضية. وخلال هذه الفترة، تم تخفيض الصافي القياسي لعقود الشراء المجمّعة في 24 عقداً رئيسياً آجلاً للسلع الأساسية بنسبة 18%، لتتأثر جميع القطاعات، ويضرب القسم الأكبر من التخفيض قطاع المعادن ولا سيّما النحاس عالي الجودة.

وخلال العام الماضي، شهدت أسعار المعادن الصناعية، وفي مقدّمتها النحاس، ارتفاعاً بنسبة تخطّت 40%، ووصلت إلى نطاق محدد فيما يخصّ الحد من قيود الإمدادات، حيث ارتفعت مخزونات النحاس الخاضعة لمراقبة البورصة في شنغهاي ولندن، فضلاً عن المخاوف من تأثير ارتفاع الأسعار في المصانع الصينية على توقف ثاني أكبر الاقتصادات في العالم، وتشديد شروطها للسياسة النقدية.

وتخطى مؤشر أسعار المنتجين في الصين، والذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، توقعات المحلّلين وارتفع بنسبة 4.4% في مارس، وهي أسرع وتيرة سنوية منذ يوليو 2018. ويعتبر ارتفاع أسعار السلع الأساسية المسبّب الرئيسي لمعظم حالات الارتفاع القويّ، وسنختبر مزيداً من هذا التوجّه في الشهور المقبلة. ويوضّح الرسم البياني أدناه أن النفط الخام سيواصل فرض ضغوطات نحو الارتفاع، دون أن يقتصر ذلك على مؤشر أسعار المنتجين في الصين، وإنما التضخم العالمي عموماً، حيث سيظهر التأثير السنوي لارتفاع الأسعار في العام الماضي حتى يناير المقبل على أقل تقدير. وبالرغم من الزخم الاقتصادي المتزايد، أثارت هذه التطورات مخاوف من توجّه البنك المركزي في الصين نحو تشديد سياسته النقدية، ما سيحدّ من تدفق الأموال إلى الأسواق المالية.

الزراعة: شهد الأسبوع الماضي تأكيداً متجدّداً على الارتفاع المستمرّ لتضخّم أسعار المواد الغذائية، بعد أن نشرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تقريرها في مارس حول مؤشر أسعار الغذاء العالمية. ويتكوّن المؤشر من 95 عرض أسعار من خمس مجموعات سلعية مختلفة؛ وقد ارتفع للشهر العاشر على التوالي نحو أعلى مستوياته منذ يونيو 2014، وبارتفاع سنوي 25% تقريباً. وباستثناء اللحوم، تُظهر جميع القطاعات زيادات سنوية قوية في الأسعار، وفي مقدّمتها الزيوت النباتية مثل النخيل وفول الصويا وبذور اللفت بنسبة 86%، يليها السكر (30%+) والحبوب (26.5%+). وتتكون المجموعة الأخيرة من القمح والأرز، وشهدت لحسن الحظ زيادات طفيفة نسبياً، ما قلّص مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

وتشهد العقود الآجلة للذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة الأمريكية تداولات قريبة من أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، بعد صدور تقرير الزراعة المستقبلية الذي شكل صدمة من حيث المساحة المخصصة للمحصولين، والتي كانت أقل من المستويات المتوقعة. وفي سياق متصل، يحاول القمح النهوض من ركوده الأخير بنسبة 14%، مدعوماً بالطقس الجافّ في العديد من مناطق زراعة القمح الربيعي. ومع ذلك، يرجّح أن تستقطب الذرة القدر الأكبر من الاهتمام على المدى القريب، حيث تواصل قوّة الطلب على الصادرات دورها في تخفيض حجم المخزونات المحلية، ورفع الأسعار نحو أعلى مستوياتها في ثماني سنوات.

وبينما شهدت الأسابيع الأخيرة تصفية للعمليات الشرائية لكل من فول الصويا والقمح، وصلت عقود شراء الذرة إلى أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات عند 396 ألف لوت. وبشكل عام، وفي الآونة الأخيرة، شهد صافي عقود الشراء المجمّعة لفول الصويا والحبوب، والذي يبلغ حالياً 684 ألف لوت، أكبر انخفاض في أسبوع واحد منذ مايو الماضي؛ وتمثل الذرة الآن نسبة هائلة 58% من الصافي الإجمالي لعقود الشراء هذه.

المعادن: تلقت ثقة المستثمرين في المعادن الثمينة ضربة قوية في الربع الأول من العام، حيث كان أداء الذهب والفضة هو الأسوأ بين السلع الأساسية. وبلغت خسائر الذهب نحو 10%، بينما حققت الفضة أداءً أفضل نسبياً لارتباطها بالمعادن الصناعية الأفضل من حيث الأداء. ومع ذلك، اتضح عجز المعادن عن الدفاع أمام ارتفاع عائدات السندات وقوة الدولار الأمريكي. ونظراً لحساسيته الشديدة من بين جميع السلع الأساسية لأسعار الفائدة وقوة الدولار، لم يكن ضعف الذهب مفاجئاً بسبب ارتفاع الدولار وعائدات السندات، وسط الانتعاش الأقوى من التوقعات للنمو العالمي، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد انخفاضه بنسبة 20% عن ذروته في أغسطس، عثر الذهب على الدعم مرّتين في الشهر الماضي في منطقة هامة جداً أقل من 1680 دولار أمريكي. وخلال الأسبوع الماضي، تمكّن المعدن الأصفر مدعوماً بميل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى التهدئة من الانتعاش نحو أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، ليتحدى منطقة مقاومة هامة أخرى عند 1765 دولار أمريكي. وفي تعليقاته، قلّل جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من خطورة انفلات التضخّم عن السيطرة، إذ سيتعرض الذهب لمزيد من الخسائر إذا وافقت السوق على رؤيته، واستأنفت عائدات الخزانة ارتفاعها مع زيادة النمو، بدلاً من التوقعات بارتفاع التضخم.

ومع ذلك، وبمراعاة انتهاء دور معظم ما يعرف بالأموال الساخنة أو قصيرة الأجل، نرى حالياً خطورة انحراف رئيسي للحركة نحو الاتجاه الصعودي. وتوضّح البيانات مدى التراجع الحالي لمستويات الملكية في السوق. كما انخفض الاهتمام المفتوح بعقود الذهب الآجلة في كومكس بنسبة 25% من أعلى مستوياتها في يوليو 2020؛ فيما تقلّصت المضاربة التي يحتفظ بها مديرو الأموال منذ فترة طويلة بنسبة 82% عن ذروتها قبل عام. وفي النهاية، شهد إجمالي الحيازات في الصناديق المتداولة في البورصة انخفاضاً مستمراً منذ يناير، حيث تراجع الإجمالي بنسبة 10% عن الرقم القياسي البالغ 3459 طناً في أكتوبر الماضي.

وإذا تمكّن الذهب من الارتفاع، ستكون الفضّة هي الرابح الأكبر، حيث يتم تداولها حالياً بسعر رخيص نسبياً أمام الذهب، فيما ارتفعت نسبة أسعار أونصة الذهب مقابل الفضة إلى أعلى مستوياتها في شهرين ونصف الشهر مقتربة من 70 (أونصة من الذهب مقابل أونصة واحدة من الذهب) وذلك من أدنى مستوياتها الأخيرة عند 64.