وزارة سعودية تتوقع انخفاض أسعار الدواجن قريبا

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توقعات بانخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة بنسبة “10%”.



وذلك في ظل اعتماد كبرى شركات إنتاج الدواجن في المملكة كشركات مستحقة لعلامة الجودة “سعودي جاب”؛ لتغطية أكثر من “1.12” مليار بيضة، وما يزيد على “800” مليون طائر “دواجن”، بما يمثل نحو “85%”، من إجمالي الإنتاج المحلي للحوم الدواجن والبيض.



انخفاض أسعار الدواجن

و قدر المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة صالح بن دخيل، عن حجم القروض المقدمة لقطاع الدواجن، من قبل صندوق التنمية الزراعية، بـ”7 مليارات ريال بنهاية 2022، بالتزامن مع اعتماد خطة توسعية لضخ استثمارات جديدة في ذات القطاع، تقدر بـ”17 ملياراً”؛ وذلك لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن من “68%”، إلى “80%” كمرحلة أولى.



وحول المنتجات الزراعية في المملكة، أكد بن دخيل، أن إنتاج المملكة من فاكهة الرمان سنويًا يبلغ حوالي “31.19”، ألف طن، ومن الحمضيات “122.4” ألف طن، و”605″ أطنان من البطيخ، ومن الزيتون “388.2” ألف طن، بينما يبلغ إنتاج العنب “110.5” ألف طن، بنسبة اكتفاء تبلغ “58%”، و”22.4″ ألف طن من الموز، و”38.9” ألف طن من الجزر، بنسبة اكتفاء “50%”، و”28” ألف طن من التين، بنسبة اكتفاء “111%”، ومن المانجو “89.4” ألف طن، بنسبة اكتفاء “54%.





وبخصوص الخضراوات أكد بن دخيل، أن إنتاج المملكة من الخيار يبلغ “204.7” ألف طن بنسبة اكتفاء تبلغ “99%”، ومن البطاطس “605” آلاف طن بنسبة اكتفاء “80%”، ومن الطماطم “658.5” ألف طن، بنسبة اكتفاء “67%”، ومن البصل “310” آلاف طن بنسبة اكتفاء “44%”، ومن الفلفل “119.7” ألف طن، بنسبة اكتفاء “72%”، فيما تنتج المملكة أكثر من “1.6” مليون طن من التمور سنويًا، بنسبة اكتفاء “124%”، بينما يبلغ إنتاج البن في ثلاث مناطق “500” ألف طن سنويًا.



وفيما يتعلق بزيادة الإنتاج المحلي، تم تحقيق نجاحات كبيرة في هذا السياق؛ حيث ارتفع الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء “60%”، ومن بيض المائدة “117%”، ومن الأسماك “60%”، ومن منتجات الألبان “118%”، ومن لحوم الدواجن “68%”.



