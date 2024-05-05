واردات السعودية من السيارات تسجل 160 ألفا خلال عامي 2022 و2023

استقبلت المملكة العربية السعودية خلال عامي 2022 و2023 نحو 160 ألف سيارة واردة عبر كل منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية.

وقال حمود الحربي المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية اليوم السبت، إنه في عام 2023 بلغ إجمالي عدد السيارات الواردة للمملكة نحو 93199 سيارة، وفي عام 2022 بلغ عدد السيارات الواردة نحو 66870 سيارة.

نصف مبيعات السيارات في الخليج

وفقا لصحيفة الرياض السعودية، تأتي المملكة ضمن أكبر 20 سوقا مستوردة للسيارات عالميا، وتستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات في منطقة الخليج.

وأوضح حمود الحربي، أن قائمة الدول التي استوردت منها السعودية السيارات تصدرتها اليابان ثم الهند فكوريا الجنوبية، تليها أمريكا وتايلاند.

من ناحية أخرى قال المهندس وائل الذياب، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إن نحو 60473 مركبة خضعت للفحص خلال عام 2023، لضمان التزامها بأعلى المعايير الفنية والأمان.

شهادة كفاءة استهلاك الطاقة

وأوضخ وائل الذياب، أن خلال عام 2023 تم تقديم نحو 18150 شهادة كفاءة استهلاك الطاقة لمنتجات الإطارات.

وتضمنت البيانات التي تحدث عنها وائل الذياب، منح هيئة المواصفات منحت 172 شهادة مطابقة للمركبات الكهربائية في عام الماضي، بارتفاع نسبته 465% مقارنة بعام 2022.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أنه تم إصدار 1505 بطاقات كفاءة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة.