مصر تشهد تباطؤ التضخم للشهر الثالث

توقع استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز اليوم الخميس أن يواصل التضخم في مصر تباطؤه للشهر الثالث في أيار / مايو، ويقول محللون إن الانخفاض سيستمر على الأرجح في الأشهر المقبلة.

ولن تنعكس في أرقام التضخم لشهر مايو زيادة بأربعة أمثال في سعر الخبز المدعوم نفذتها الحكومة في الأول من حزيران / يونيو، لكن ستتجلى فيها زيادات سابقة في الأسعار مثل زيادة أسعار الوقود في 22 آذار / مارس.

ويتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 30.4 بالمئة في مايو نزولا من 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل، وفقا لمتوسط ​​توقعات 19 محللا.

وتباطأ التضخم من أعلى مستوى سجله في أيلول / سبتمبر عند 38.0 بالمئة لكنه ارتفع مرة أخرى بشكل غير متوقع في شباط / فبراير إلى 35.7 بالمئة.

وتعتقد آية زهير، المحللة في شركة زيلا كابيتال ومقرها القاهرة، أن الزيادة في سعر الخبز قد تضيف ما بين 1.0 إلى 1.5 نقطة مئوية إلى التضخم الإجمالي في يونيو.

وأضافت “حتى مع هذا التأثير التضخمي المتوقع لخفض الدعم، سيستمر على الأرجح الاتجاه النزولي العام للتضخم الذي بدأ في مارس آذار… بناء على توقعاتنا الحالية، نتوقع أن يتراوح التضخم بين 22بالمئة و24 بالمئة بحلول نهاية عام 2024”.

ويتوقع محللون أن ترفع الحكومة أسعار الكهرباء المدعومة بشدة في الأول من تموز / يوليو المقبل إلى جانب أسعار بعض الأدوية.

وتوقع متوسط ​​سبعة من المحللين انخفاض ​​التضخم الأساسي الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض المواد الغذائية إلى 29.0 بالمئة من 31.8 بالمئة في أبريل.

ونفذت مصر في آذار / مارس إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي في وقت تسعى فيه لضبط مواردها المالية.

وشملت الإجراءات زيادة أسعار الوقود ورفع سعر الفائدة والسماح بانخفاض قيمة الجنيه بعد نحو عامين من نقص مستمر في العملات الأجنبية.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر مايو يوم الاثنين.