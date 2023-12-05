مصر تسجل أسوأ مستويات الثقة لدى القطاع الخاص منذ 11 عاماً

سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر أسوأ مستويات الثقة لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ 11 عاماً ونصف العام على الأقل في شهر تشرين الثاني / نوفمبر، وفق أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر الصادرة عن “اس اند بي غلوبال”.

وتحسن مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.4 من 47.9 في تشرين الأول / أكتوبر، لكنه ظل أقل من مستوى 50 الذي يشير إلى نمو النشاط.

وأدى ارتفاع معدلات التضخم والانخفاض المستمر في الإنتاج والطلبات الجديدة إلى انخفاض توقعات النشاط التجاري للأشهر الـ 12 المقبلة إلى أضعف مستوياتها منذ بدء جمع البيانات في شهر نيسان / أبريل 2012.

وأدت الضغوط التضخمية إلى انخفاض حاد في المبيعات إلى العملاء، مما أدى إلى انخفاض في التوظيف والمشتريات. وفي الوقت نفسه، أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود ارتفاع حاد في أسعار مبيعاتها، وهو الأسرع منذ شهر آذار / مارس، حيث تطلعت الشركات إلى تمرير ارتفاع أسعار المشتريات الناتج عن ضعف العملة وصعوبات الحصول على مستلزمات اللنتاج. وعلى الرغم من ارتفاع تضخم أسعار المشتريات منذ شهر تشرين الأول / أكتوبر، إلا أنه ظل أضعف من المستويات القياسية التي شهدها قبل عام تقريباً.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، صعد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 47.3 من 47.1 في أكتوبر تشرين الأول، وتقدم المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.2 من 46.4. كما ارتفع مؤشر الطلبيات قيد التنفيذ إلى 51.1 من 50.6.

واستمرت مستويات التوظيف في الانخفاض في شهر نوفمبر في ظل تراجع متطلبات العمل، ولكن معدل تخفيض الوظائف تراجع عن الشهر السابق وكان طفيفاً فقط. وجاء تباطؤ انخفاض التوظيف وسط زيادة أخرى في الأعمال غير المنجزة، حيث أدى نقص مستلزمات اللنتاج وضغوط التكلفة إلى فجوات في القدرات الاستيعابية وتأخير في إنجاز الطلبات الجديدة.

وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في “اس اند بي غلوبال ماركت انتليجنس” ، إن “التفاؤل على مستوى الاقتصاد المصري غير النفطي يتآكل مع اقترابنا من نهاية العام، حيث تفرض التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ضغوطا إضافية على التكاليف والقدرة الإنتاجية للشركات”.

وأضاف: “وفي حين أن التراجع الناتج عن ذلك في الأعمال الجديدة والإنتاج لم يكن حاداً مقارنة بما شهدناه في بداية العام، إلا أنه لا يظهر أيضاً أي مؤشر على التراجع، لتستمر بذلك سلسلة الانخفاض التي بدأت أواخر عام 2021”.