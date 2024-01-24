مركز دبي للسلع المتعددة يضم 2080 شركة بريطانية

ارتفع العدد الإجمالي للشركات البريطانية منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 10% إلى 2080 شركة في 2023 بعد انضمام أكثر من 200 شركة بريطانية إلى المركز.

وقد استقطب مركز دبي للسلع المتعددة 2700 شركة جديدة خلال العام الماضي ليرتفع عدد الشركات الأعضاء المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة لأكثر من 24000 شركة من جميع أنحاء العالم.

وقد أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة المتخصصة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن إطلاق النسخة التاسعة من جولاته الترويجية الدولية “وُجد من أجل التجارة” انطلاقاً من لندن، في إطار جهوده المستمرة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة.

وقد نما حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة بنسبة 47.3% على أساس سنوي ليصل إلى 25.5 مليار جنيه إسترليني (119 مليار درهم إماراتي) في الأرباع السنوية المتتالية حتى نهاية الربع الثاني من العام 2023. وقدّم مركز دبي للسلع المتعددة مجموعة واسعة من المزايا وفرص النمو الإضافية للشركات البريطانية عبر تأسيس مقر لها في دبي والاستفادة من مجموعة من أسرع أسواق العالم نمواً.