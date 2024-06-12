أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي استعدادها التام لموسم الحج لهذا العام، حيث توفير ما يزيد عن 1000 طن من الدقيق بهدف ضمان تلبية الاحتياجات الغذائية للحجاج خلال أداء مناسكهم.

وأكد محافظ الهيئة المهندس أحمدز الفارس، جاهزية فروع الهيئة وشركات المطاحن في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لهذا الموسم، حيث بلغت مخزونات القمح في فروع الهيئة بالمنطقتين أكثر من 600 ألف طن، بالإضافة إلى مخزونات الدقيق في فروع شركات المطاحن التي تزيد عن 700 ألف كيس.

وأكد الفارس جاهزية فروع الهيئة وشركات المطاحن في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لهذا الموسم، حيث بلغت مخزونات القمح في فروع الهيئة بالمنطقتين أكثر من 600 ألف طن، بالإضافة إلى مخزونات الدقيق في فروع شركات المطاحن التي تزيد عن 700 ألف كيس.

وأوضح الفارس أن هذه الأرقام تشير إلى الاستعداد الكامل لتلبية الطلب المتزايد على الدقيق خلال موسم الحج، مشيرًا إلى أن المخزونات الاحتياطية جاهزة للضخ عند الحاجة، حيث تعمل الهيئة بكامل طاقتها لضمان تلبية احتياجات الحجاج.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات الشاملة التي تتخذها المملكة العربية السعودية سنويًا لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج.