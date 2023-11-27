مبيعات “الجمعة السوداء” عبر الإنترنت تقترب من 10 مليار دولار

أنفق الجمهور في عروض يوم “الجمعة السوداء” مبالغ قياسية اقتربت من 10 مليار دولار أمريكي في مبيعات التجزئة الإلكترونية، بزيادة 7.5٪ عن العام الماضي.

وقال تقرير أصدرته شركة “أدوبي” إن زيادة إنفاق المستهلكين يرجع إلى الخصومات الكبرى على المبيعات عبر الإنترنت خلال الجمعة الماضية التي وافقت 24 نوفمبر.

وتوقع التقرير تراجع المبيعات خلال بقية موسم العطلات حيث يقلص تجار التجزئة الخصومات، وذلك بعد أن جاءت حصيلة يوم الجمعة الأخيرة في نوفمبر 9.8 مليار دولار.

ويختار المتسوقون في أمريكا عروض “الجمعة السوداء” في الملابس والأجهزة الإلكترونية التي زاد الطلب عليها هذا العام بنسبة 7.5٪ عن العام السابق، لتصل إلى مستوى قياسي، وهو مؤشر آخر على أن المستهلكين الذين يحرصون على الأسعار يريدون إنفاقًا على أفضل الصفقات ويلاحقون تلك العروض عبر الإنترنت.

وقال فيفيك بانديا، كبير المحللين في أدوبي: “لقد شهدنا ظهور مستهلك استراتيجي للغاية خلال العام الماضي حيث يحاولون حقًا الاستفادة من هذه الأيام الرئيسية، حتى يستفيدوا من الخصومات”.

وأشار بانديا إلى أن عمليات الشراء الاندفاعية ربما تكون قد لعبت دورًا في نمو يوم الجمعة حيث جاء 5.3 مليار دولار أمريكي من المبيعات عبر الإنترنت من التسوق عبر الهاتف المحمول، بحسب ما نشرت شبكة CNBC.

وأوضح أن المؤثرين والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي جعلوا من السهل على المستهلكين الشعور بالراحة عند الإنفاق على أجهزتهم المحمولة.

وجاء 79 مليون دولار أمريكي من المبيعات من المستهلكين الذين اختاروا طريقة الدفع المرنة “اشتر الآن، ادفع لاحقًا” لتوسيع محافظهم، بزيادة 47٪ عن العام الماضي.

ووجد تقرير أدوبي أن الفئات الأكثر مبيعًا في يوم الجمعة كانت الإلكترونيات مثل الساعات الذكية والتلفزيونات، بالإضافة إلى الألعاب. وفي الوقت نفسه، أدوات إصلاح المنازل.

وجمعت أدوبي بياناتها من خلال تحليل تريليون زيارة إلى مواقع الويب الخاصة بالتجزئة في الولايات المتحدة و 18 فئة منتجات و 100 مليون منتج فريد.

ما هي الجمعة السوداء؟

الجمعة السوداء وتسمى أحيانًا في الوطن العربي بالجمعة البيضاء هو اليوم الذي يأتي مباشرة بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة وعادة ما يكون في نهاية شهر نوفمبر من كل عام.

ويعتبر هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد، في هذا اليوم تقوم أغلب المتاجر بتقديم عروض وخصومات، حيث تفتح أبوابها مبكرا لأوقات تصل إلى الساعة الرابعة صباحًا.

وبسبب الخصومات الكبيرة ولأن أغلب هدايا عيد الميلاد تشترى في ذلك اليوم، فإن أعدادًا كبيرة من المستهلكين يتجمهرون فجر الجمعة خارج المتاجر الكبيرة ينتظرون افتتاحها.