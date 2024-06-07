مؤشر الغذاء العالمي يرتفع للشهر الثالث بسبب الحبوب والألبان

ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي في أيار / مايو، بعد أن فاق ارتفاع أسعار الحبوب ومنتجات الألبان انخفاض أسعار السكر والزيوت النباتية.

وذكرت المنظمة اليوم الجمعة أن مؤشرها للأسعار، الذي يرصد التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأساسية الأكثر تداولاً عالمياً، سجل في المتوسط 120.4 نقطة في مايو، بزيادة 0.9 بالمئة عن مستوى نيسان / أبريل المعدل.

وأوضح التقرير ارتفاع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 6.3% على أساس شهري مع زيادة أسعار صادرات القمح في انعكاس للمخاوف المتعلقة بظروف الحصاد غير المواتية في كبرى المناطق المنتجة، بما في ذلك أمريكا الشمالية، وأوروبا، والبحر الأسود.

وزاد مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.8% في مايو مع تزايد الطلب من قطاعي التجزئة وخدمات الطعام قبل حلول موسم العطلات الصيفية، فضلاً عن توقعات انخفاض إنتاج الألبان في غرب أوروبا دون مستوياته التاريخية.

وفي المقابل، انخفضت أسعار السكر بنسبة 7.5% بدعم من البداية القوية لموسم الحصاد في البرازيل، وتراجع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.4%، في حين انخفضت أسعار اللحوم بنسبة طفيفة بلغت 0.2%.