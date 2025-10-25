مؤسس ستاربكس في السعودية: البن الجيزاني سيصبح عالمياً

ذكرت وسائل إعلام سعودية اليوم السبت أن زيف سايغل، مؤسس شركة ستاربكس الأمريكية، أشاد بجودة البن الخولاني (البن الجيزاني) خلال زيارته لمزارع القهوة في منطقة جازان جنوب غرب المملكة مؤكداً أن القهوة السعودية تمتلك مقومات الانتشار عالمياً خلال سنتين أو ثلاث سنوات.

وقال سايغل في مقطع فيديو تداولته مواقع إخبارية وعدد من المشاهير السعوديين على منصة إكس إن “القهوة السعودية ستنتشر في العالم خلال الأعوام القادمة، فالبن الخولاني (البن الجيزاني) يعد من أجود أنواع القهوة في العالم، ويملك نكهة فريدة تستحق التقدير الدولي”.

وستاربكس (Starbucks) هي شركة أمريكية عالمية متخصصة في بيع القهوة والمشروبات والمأكولات الخفيفة، وتُعد من أشهر سلاسل المقاهي في العالم.

زيف سايغل مؤسس ستاربكس يمتدح جودة قهوة جازان .. ويؤكد : "ستنتشر في العالم خلال 3 سنوات "



يعتبر البن الخولاني من الاعلى جودة على مستوى العالم

البن الخولاني

يعد البن الخولاني الجيزاني أحد أندر وأجود أنواع القهوة في العالم، ويُزرع في المرتفعات الجنوبية من منطقة جازان المطلة على البحر الأحمر منذ مئات السنين.

ويتميز البن الجيزاني بحبوبه الصغيرة متقنة الشكل، ونكهته الغنية المتوازنة بين الحموضة الخفيفة والمذاق العسلي الفاخر، ما يجعله مطلباً لعشاق القهوة المتخصصة حول العالم.

جازان موطن القهوة السعودية

تُعتبر زراعة البن في منطقة جازان إرثاً متأصلاً عبر الأجيال وهوية ثقافية واجتماعية، إلا أنه شهد تطوراً كبيراً بفضل مبادرات الدولة التي عززت إنتاجية البن السعودي وجودته ممثلة في “المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وأرامكو السعودية، والشركة السعودية للقهوة، وخطت به إلى العالمية، متجاوزة التحديات الجغرافية من قلة المياه، والنقل في الطرق الجبلية، وتراجع الاهتمام بهذا المنتج في الماضي.

ويأتي الاحتفاء باليوم العالمي للقهوة الذي يوافق 1 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، فرصة للتعريف بمنطقة جازان كونها موطن القهوة السعودية وإحدى أهم مناطق زراعة البن في المملكة، وتتمتع محافظاتها الجبلية بظروف مناخية وجغرافية مثالية لزراعة البن، في محافظات الدائر، وفيفاء، والعارضة، والريث، وهروب، والعيدابي، التي تشتهر بالبن السعودي الأشهر والأجود بين أنواع البن.

وتتحدث الإحصائيات مؤخراً عن زيادة في إنتاج منطقة جازان من البن، إذ تخطى حاجز الألف طن سنوياً ينتج من ألفي مزرعة، منها أكثر من 500 مزرعة نموذجية، تضم جميعها ما يربو على 400 ألف شجرة بن، وذلك بفضل المبادرات الشاملة، ودعم وتدريب المزارعين على الأساليب الحديثة، وتركيب أنظمة الري الذكية، وإنشاء مختبرات لتحسين الجودة، إلى جانب برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

ويعتبر مهرجان البن السعودي الذي يقام كل عام، تظاهرة ثقافية واقتصادية تبرز أهمية زراعة البن في منطقة جازان، وكرنفالاً يحتفي بكل الجهود التي أسهمت في تطوير ونمو زراعة هذه الشجرة ذات المردود الاقتصادي العالي وطويل الأجل.