كيف قاد التحول الوطني السعوديين نحو الاكتفاء الذاتي في السلع الغذائية؟

كشفت التقارير السنوية لبرنامج التحول الوطني نجاحا في تعزيز الاكتفاء الذاتي في السلع الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي، ومن بين المبادرات، تم تأهيل أكثر من 192 ألف هكتار من الغطاء النباتي في مناطق المملكة.

حيث ساهمت مبادرات البرنامج بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة في تعزيز الاستقرار الغذائي وتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، مما ساهم في زيادة الإنتاج الزراعي المحلي؛ حيث أسهمت في تأسيس خمسة مراكز بيئية متخصصة وإصدار وتنفيذ خمسة أنظمة ولوائح تنظيمية، من بينها نظام البيئة، ونظام الزراعة، ونظام المياه، ونظام الأرصاد، ونظام إدارة النفايات.

وقد نجحت في زيادة نسبة المساحة المحمية في المملكة من 4.3 % في عام 2016 إلى أكثر من 18.8 % في عام 2023، مما يعكس التزام المملكة بحماية البيئة والموارد الطبيعية.

كما شهدت الطاقة التخزينية للقمح زيادة من 2.5 مليون طن في عام 2016 إلى 3.5 مليون طن في عام 2023. كما أوضح برنامج التحول الوطني، في تقريره السنوي بعنوان “أثرٌ نلمسُه” الذي يلخص أبرز الإنجازات التي تحققت في عام 2023 نحو تحقيق طموحات ومستهدفات الرؤية، أن مبادرات برنامج التحول الوطني على تهيئة البيئة الممكنة لمختلف القطاعات البيئية.

وبحسب تقرير برنامج التحول الوطني، فإن الاكتفاء الذاتي في المملكة من بعض المنتجات الزراعية قد شهد تحسناً ملحوظاً، حيث وصلت نسبة الاكتفاء من التمور إلى 124 %، وبيض المائدة إلى 117 %، ولحوم الدواجن إلى 68 %، واللحوم الحمراء إلى 60 %، ومنتجات الألبان إلى 118 %، والبطاطس إلى 80 %، والطماطم إلى 67 %، والجزر إلى 50 %، والبصل إلى 44 %.

لكل من يسأل: وش سويتوا في 2023؟



سَم، تقريرنا بين إيديك.#أثر_نلمسه#رؤية_السعودية_2030 — برنامج التحول الوطني (@NTP_2030) February 26, 2024