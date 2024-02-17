“كليجة القصمان” في السعودية تُسجل مبيعات مليونية

أعلنت إدارة مهرجان الكليجا بمدينة بريدة في منطقة القصيم وسط السعودية، عن تحقيق إنجازات بارزة خلال فترة انطلاقته، حيث بلغ متوسط الحضور اليومي إلى المهرجان 20 ألف زائر، مع تسجيل متوسط المبيعات يوميًا بمبلغ يتجاوز المليون ريال، ما يعادل 10 ملايين خلال العشرة أيام الأولى من الفعالية.

وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان، نايف المنسلح، أن المهرجان يستقطب الأسر المنتجة والشركات المختصة في صناعة الكليجا والأكلات الشعبية، ويشهد حضورًا لافتًا من مختلف شرائح المجتمع داخل المنطقة وخارجها، وكذلك من دول الخليج، مما يجسد نشاطًا اقتصاديًا مثاليًا ويعزز التبادل الثقافي والتجاري بين الشعوب.

وأكد المنسلح أن هدف المهرجان يتجاوز الترويج للمنتجات، إلى التسويق المستديم وتحقيق المزيد من المنجزات والمقاصد المهنية والعملية، مع التركيز على تطوير وتعزيز الحرف اليدوية والمهنية التقليدية، ما يعزز العمل والإنتاجية للأسر المنتجة ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

تشكل الفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تجتمع فيها الأسر المنتجة والشركات المحلية منصة مهمة لتعزيز التبادل الثقافي وتنمية القدرات الإنتاجية في المجتمعات. وفي هذا السياق، يبرز مهرجان الكليجا في بريدة كمثال بارز على المبادرات التي تسعى لتعزيز الحرف الشعبية ودعم الاقتصاد المحلي.

ثقة ونجاح |



التواجد والحضور المستمر من قبل الزوار لـ #مهرجان_الكليجا_15 في #بريدة يقودنا نحو التميز. pic.twitter.com/cv0pvZzAZj — غرفة القصيم (@QassimChamber) February 16, 2024