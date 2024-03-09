10 آلاف جولة تفتيشية لضمان توفر السلع في السعودية لشهر رمضان

ضمن استعدادات المملكة العربية السعودية لاستقبال شهر رمضان المبارك، كثفت الجهات المعنية عملياتها في رصد ومراقبة الأسواق في مناطق المملكة، من خلال فرق ميدانية ضخمة يتم إطلاقها لضمان وفرة السلع الرمضانية.



حيث كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تنفيذ فرقها لـ10 آلاف جولة رقابية وتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ خلال عشرة أيام قبيل بداية شهر مضان.



وأفادت الوزارة بأن هذه الجولات الرقابية والتفتيشية تهدف إلى رصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، وضمان التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والفنية، بهدف ضمان سلامة المستهلك وحمايته من المخاطر الصحية.



وأوضحت الوزارة، أن الجولات التفتيشية لفرقها الرقابية والفنية شملت معظم مدن ومحافظات المملكة المختلفة خلال الفترة، ورصدت خلالها 119 مخالفةً وأصدرت 607 إنذارات، مؤكدةً إحالة المخالفين للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



وتصدرت منطقة الشرقية عدد الجولات بـ1162 جولة، تلتها القصيم بـ822 جولة، ثم مكة المكرمة بـ812 جولة، ثم منطقة عسير بـ575 جولة، ثم جازان بـ479 جولة، وتبوك بـ 303 جولة، بعدها نجران بـ112 جولة، والحدود الشمالية بـ99 جولة.



وقد كشفت الجولات عن عدة مخالفات، من أبرزها عدم توفر ماكينة الدفع الإلكتروني، إضافة إلى رصد منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتجات مغشوشة، وتدني مستوى النظافة في بعض المنشآت، وعرض المنتجات خارج حدود المحلات المقررة لها، وعرض الأسماك دون أن تحفظ مبردة، بالإضافة إلى عدم وجود الشهادة الصحية أو عدم تجديدها.



كما دعت الوزارة إلى ضرورة تعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي، خاصة أن قيمة هدر الغذاء في المملكة تجاوز 40 مليار ريال سنوياً، فيما بلغت نسبة الفقد والهدر في الغذاء 33%؛ بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها.