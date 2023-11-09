ضريبة السلع الانتقائية في السعودية، هي ضريبة استهلاكية، وهدفها الأساسي، صحي، وبيئي، قبل أن يكون اقتصاديا، والغرض منها، الحد من استهلاك هذه السلع، بعد مضاعفة أغلب أسعارها.

الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال 2023

وبلغت الإيرادات الضريبية، في السعودية، نحو 191 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي، ومتوقع أن تصل بنهاية العام، إلي نحو 352 مليار ريال، بنسبة زيادة 2.9% عن الميزانية المعتمدة.

متى فرضت ضريبة السلع الانتقائية في السعودية؟

وفرضت الحكومة السعودية، في مايو عام 2017، الضريبة الانتقائية على السلع التي تضر بالصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة الإلكترونية، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والمشروبات المحلاة.

وطبقت المملكة العربية السعودية، الضريبة الانتقائية، بعد تصديقها على الاتفاقية الخليجية الموحدة للضريبة الانتقائية.

ونشرح في هذا التقرير، ضريبة القيمة المضافة، والأشخاص المكلفين بأدائها، والسلع الخاضعة لها، والسلع غير الخاضعة، ومواعيد سدادها، وذلك بالاعتماد على بيانات موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.

مَن هم المكلفون بأداء ضريبة السلع الانتقائية في السعودية؟

الخاضع لضريبة السلع الانتقائية في السعودية، أو المكلف بأدائها هو المنتج، والمستورد، للسلع الانتقائية، والحائز لها في وضع معلق للضريبة.

ما هي أبرز التزامات الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية في السعودية؟

على كل مستورد، ومنتج، للسلع الانتقائية

– التسجيل في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، قبل ممارسته نشاطه.

– الحصول على تراخيص باستيراد السلع الانتقائية، أو إنتاجها.

ما هو موعد سداد ضريبة السلع الانتقائية في السعودية؟

– يقدم المنتج إقرار ضريبي كل شهرين، يتضمن كميات السلع الانتقائية الخاضعة المطروحة، وقيمتها، والضريبة المستحقة عليها، ويجب عليه سداد الضريبة المستحقة، خلال 15 يوم من تقديم الإقرار.

– يقوم المستورد، بسداد ضريبة السلع الانتقائية، في مصلحة الجمارك، مع سداده الرسوم الجمركية، وفي نهاية كل شهرين، تراجع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، قيمة الضريبة الانتقائية التي تم سدادها في الجمارك، ومطالبة المستورد بالفروقات في قيمة الضريبة إن وجدتها.

ما هي السلع الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية في السعودية ونسبتها؟

1- منتجات التبغ ضمن السلع الخاضعة لضريبة السلع الانتقالية في السعودية

منتجات التبغ، ومشتقاته، مثل السجائر العادية بمختلف أنواعها، وتخضع إلي ضريبة السلع الانتقالية السعودية بنسبة 100 % على سعر البيع للمستهلك.

2- أجهزة التدخين الإلكترونية ضمن السلع الخاضعة لضريبة السلع الانتقالية في السعودية

أجهزة التدخين الإلكترونية، وأدوات التدخين الإلكترونية، ونظائرها، سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوي، وتخضع إلى ضريبة انتقائية بنسبة 100 % على سعر البيع للمستهلك.

3- السوائل المستخدمة في أجهزة التدخين الإلكترونية ضمن السلع الخاضعة لضريبة السلع الانتقالية في السعودية

السوائل المستخدمة في أجهزة التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة في أدوات التدخين الإلكترونية ونظائرها، سواء احتوت على النيكوتين أو لم تحتوي، وتخضع إلى ضريبة انتقائية بنسبة 100 % على سعر البيع للمستهلك.

4- المشروبات الغازية ضمن السلع الخاضعة لضريبة السلع الانتقالية في السعودية

هي أي مشروبات تحتوي على الغاز، أو أية مساحيق أو جل أو مركزات، أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية، وتخضع إلى ضريبة انتقائية بنسبة 50 % على سعر البيع للمستهلك.

5- مشروبات الطاقة ضمن السلع الخاضعة لضريبة السلع الانتقالية في السعودية

هي مشروبات، يتم بيعها تحت اسم مشروبات للطاقة، من الممكن أن تحتوي على مواد تمنح التحفيز العقلي، أو البدني، أو منبهة، مثل التورين، والجينسنج والجواران، والكافيين.

وتعد من مشروبات الطاقة أية مساحيق، أو جل، أو مركزات، أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة، وتخضع إلى ضريبة انتقائية بنسبة 100 % على سعر البيع للمستهلك.

6- المشروبات المحلاة ضمن السلع الخاضعة لضريبة السلع الانتقالية في السعودية

تم فرض ضريبة القيمة المضافة على المشروبات المحلاة، في ديسمبر 2019، بينما بدأ فرضها على باقي السلع عام2017.

والمشروبات المحلاة، هي منتج مضاف له أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب سواء كان جاهزا للشرب أو في صورة تحتاج للتجهيز السريع للشرب، مثل جل، أو مساحيق، أو مركزات، أو مستحضرات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب، وتخضع إلى ضريبة انتقائية بنسبة 50 % على سعر البيع للمستهلك.

ما هي المشروبات المحلاة المشتبه في خضوعها لضريبة القيمة المضافة وهي غير خاضعة؟

هناك بعض المشروبات المحلاة التي يشتبه في في خضوعها لضريبة القيمة المضافة، وهي غير خاضعة لها:

– الحليب والألبان، والمنتجات التي تنتج منهم، والمشروبات التي تحتوي على الحليب فيها بنسبة 75 %، أو أكثر.

– اللبن الصناعي المخصص كبديل للرضاعة الطبيعية للأطفال.-

الحليب النباتي، مثل حليب فول الصويا، أو غيره.

– كل أنواع العصائر الطبيعية، وعصائر الفواكه المجففة الطازجة.

– المشروبات التي تقدم في المطاعم، والفنادق في أكواب مفتوحة.

ما هو المستودع الضريبي للسلع الخاضعة لضريبة السلع الانتقالية في السعودية ؟

هو المكان، الذي يتم السماح فيه للمستورد، أو المنتج، المرخص له، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تخزينها، أو تحويلها للمنتج النهائي للمستهلك، أو الاحتفاظ بها كأمانة تحت وضع معلق للضريبة.

ما هو الوضع المعلق لضريبة السلع الانتقالية في السعودية؟

هو الوضع الذي يعلق فيه استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية، لحين طرحها في الأسواق، فيجب حينها سداد الضريبة عليها أو إعادة تصديرها للخارج، وحينها لا يجب الضريبة عليها.

ما هي عقوبة التهرب من سداد ضريبة السلع الانتقالية في السعودية؟

غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد عن 3 أمثال قيمة السلع المفروض عليها الضريبة.

ما هي عقوبة عدم الالتزام بموعد سداد ضريبة السلع الانتقائية؟

غرامة 5 % من إجمالي قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر لم تسدد عنه الضريبة.

ولمزيد من التفاصيل، يرجى الدخول على رابط هيئة الزكاة الضريبة والجمارك لضريبة السلع الانتقائية: اضغط هنا

محتويات المقالة

الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال 2023

متى فرضت السعودية ضريبة السلع الانتقالية في السعودية؟

مَن هم المكلفون بأداء ضريبة السلع الانتقالية في السعودية؟

ما هي أبرز التزامات الخاضعين لضريبة السلع الانتقالية في السعودية؟

ما هو موعد سداد ضريبة السلع الانتقالية في السعودية؟

ما هي السلع الخاضعة لضريبة السلع الانتقالية في السعودية ونسبتها؟

ما هي المشروبات المحلاة المشتبه في خضوعها لضريبة القيمة المضافة وهي غير خاضعة؟

ما هو المستودع الضريبي للسلع الانتقائية؟

ما هو الوضع المعلق لضريبة السلع الانتقائية؟

ما هي عقوبة التهرب من سداد ضريبة السلع الانتقالية في السعودية؟

ما هي اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية في السعودية؟