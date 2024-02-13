فريق التحرير by فريق التحرير

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ضربة قوية للرهانات على خفض قريب للفائدة الأمريكية

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس التضخم 3.1% مقابل توقعات بزيادة 2.9%.

فريق التحرير by فريق التحرير
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة (رويترز)
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة (رويترز)

تعرضت توقعات الأسواق لبداية قريبة لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة لضربة اليوم الثلاثاء بعد أن جاءت قراءات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أعلى من التوقعات.

فقد أظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 بالمئة على أساس شهري في يناير كانون الثاني، وهو ما يزيد عن ارتفاع 0.2 بالمئة توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.1 بالمئة مقابل زيادة 2.9 كانت في التوقعات.

وباستثناء عنصري المواد الغذائية والطاقة المتقلبة أسعارها، ارتفعت القراءة الأساسية 0.4 بالمئة على أساس شهري في يناير كانون الثاني، مقارنة مع ارتفاع كان متوقعا عند 0.3 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.9 بالمئة مقابل زيادة 3.7 بالمئة في التوقعات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...