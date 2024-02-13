ضربة قوية للرهانات على خفض قريب للفائدة الأمريكية

تعرضت توقعات الأسواق لبداية قريبة لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة لضربة اليوم الثلاثاء بعد أن جاءت قراءات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أعلى من التوقعات.

فقد أظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 بالمئة على أساس شهري في يناير كانون الثاني، وهو ما يزيد عن ارتفاع 0.2 بالمئة توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.1 بالمئة مقابل زيادة 2.9 كانت في التوقعات.

وباستثناء عنصري المواد الغذائية والطاقة المتقلبة أسعارها، ارتفعت القراءة الأساسية 0.4 بالمئة على أساس شهري في يناير كانون الثاني، مقارنة مع ارتفاع كان متوقعا عند 0.3 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.9 بالمئة مقابل زيادة 3.7 بالمئة في التوقعات.