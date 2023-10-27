سعر الذهب… مصدر لـ “أريبيان بزنس”: مصر تستقبل 2000 كيلو من المعدن الأصفر 5 شهور

سعر الذهب – استقبلت المنافذ الجمركية في مصر دخول قرابة 2000 كيلوجرام من الذهب، بصحبة الركاب القادمين من الخارج، في الفترة من 11 مايو الماضي، وحتى الآن، وذلك بعد تطبيق قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، عدا القيمة المضافة.

المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، توقع زيادة كمية الذهب الذي يدخل مصر تباعا حتى نهاية فترة الإعفاء الجمركي، نوفمبر القادم.

وأضاف ميلاد لـ”أريبيان بزنس” أن كمية الذهب التي استقبلتها مصر تعادل 2 طن معظمها قادم من دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة السعودية والإمارات.

ويرى ميلاد أن الإعفاء الجمركي أسهم إلى حد بعيد للغاية في انخفاض سعر الذهب في مصر، معربا عن أمله في مَدّ فترة الإعفاء.

واستطرد: “يأتي قرار الإعفاء الجمركي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق والشعور بالطمأنينة، بالإضافة إلى الحد من ارتفاع الأسعار”.

وأوضح ميلاد أن الذهب في في الأسواق المصرية حالياً يشهد عدم ثبات في الأسعار، بسبب الأحداث العالمية.

ارتفاعاً قياسياً في سعر الذهب

وشهدت مصر في بداية العام الحالي، ارتفاعا قياسيا في أسعار الذهب حيث اقترب الجرام الواحد من سعر 3 آلاف جنيه، بسبب زيادة قيمة المعدن الأصفر في البورصات العالمية، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق غير الرسمي، ما دفع الحكومة للسماح بدخول الذهب مع العائدين من الخارج بدون ضريبة جمركية لمدة شهور بدأت من يوم 11 من شهر مايو الماضي.

ووصل سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26 من أكتوبر إلى 2983 جنيهاً مقابل جرام عيار24، فيما وصل عيار 21 إلى 2610 جنيهاً، وعيار 18 إلى 2237 جنيهاَ.

وشمل قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغات والتثمين واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والذهب المُعد للتداول النقدي، والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة.

بينما لا تسري الإعفاءات على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج.