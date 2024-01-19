روسيا تستبعد أي احتمال لإحياء اتفاق تصدير الحبوب

استبعد الكرملين اليوم الجمعة أي احتمال لإحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وإن الطرق البديلة لشحن الحبوب الأوكرانية تنطوي على مخاطر كبيرة.

وانتهى الاتفاق الأصلي، الذي سهل تصدير الحبوب بشكل آمن من أوكرانيا عبر البحر الأسود، العام الماضي بعد أن رفضت موسكو تجديده، قائلة إنه جرى تجاهل مصالحها الخاصة.

وقال سفير أوكرانيا لدى تركيا فاسيل بودنار إن “مفاوضات” تجري بشأن مبادرة تصدير الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة، بين كييف وموسكو، وتوقفت في صيف 2023.

وذكر في إحاطة عبر الإنترنت، نقلت تفاصيلها وكالة رويترز: “مع الأسف، هذه المبادرة للحبوب لا تعمل في الوقت الراهن، رغم أن بعض المفاوضات تجري لإيجاد صيغة لمساعدة محتملة من الشركاء الدوليين لأوكرانيا”.

وانسحبت روسيا من الاتفاق في تموز / يوليو من العام الماضي، بعد عام من توسط تركيا والأمم المتحدة لإبرامه. وذكرت موسكو أن “صادراتها من الغذاء والأسمدة تواجه عقبات، وأن الحبوب الأوكرانية لا تصل بكميات كافية للبلدان المعوزة”.

وسمح الاتفاق لأوكرانيا بتصدير 33 مليون طن من الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، وأدى إلى تراجع أسعار المواد الغذائية في العالم.

لكن سفن الشحن المغادرة من أوكرانيا عبر البحر الأسود أصبحت مضطرة للبحث عن طرق بديلة لنقل الحبوب على وجه الخصوص، نظراً إلى أن خطر التعرض للقصف جعل تأمينها أمراً شبه مستحيل.

واليوم، تغادر معظم صادرات الحبوب الأوكرانية التي كانت تُنقل بحراً، عبر نهر الدانوب والقطارات.