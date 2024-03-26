فريق التحرير by فريق التحرير

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ارتفاع الطلب على منتجات الكبار.. شركة يابانية تتوقف عن إنتاج حفاضات الأطفال

تمتلك اليابان أكبر عدد من السكان المسنين بعد موناكو، وأظهرت إحصائيات عام 2023 أن عدد المواليد في اليابان قد وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 1899

فريق التحرير by فريق التحرير

انسحبت شركة أوجي هولدينغز Oji Holdings اليابانية، الرائدة في مجال تصنيع الورق، من سوق منتجات الأطفال في اليابان بسبب انخفاض معدلات المواليد.

وأوضح ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس، أن الطلب على حفاضات الأطفال يتراجع بسبب انخفاض معدل الولادات، بالإضافة إلى عوامل أخرى.

وستتوقف الشركة عن تصنيع الحفاضات في سبتمبر المقبل، بعد أن تراجع الإنتاج بأكثر من 40% مقارنة بالذروة التي بلغها في عام 2001، ولم يعد يتجاوز 400 مليون وحدة منتجة سنويًا.

ومن ناحية أخرى، ستزيد شركة “أوجي هولدينغز” إنتاجها من حفاضات البالغين في اليابان استجابة للطلب المتزايد الناجم عن شيخوخة السكان.

ارتفاع الطلب على منتجات الكبار.. شركة يابانية تتوقف عن إنتاج حفاضات الأطفال

انخفاض قياسي في المواليد

تمتلك اليابان أكبر عدد من السكان المسنين بعد موناكو، وأظهرت إحصائيات عام 2023 أن عدد المواليد في اليابان قد وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 1899، وانخفض عدد السكان بنسبة 5.1% خلال عام واحد، بينما فاق عدد الوفيات عدد المواليد بنسبة 2 إلى 1.

وعلى الرغم من هذه الأزمة، ستظل شركة “أوجي هولدينغز” حاضرة في قطاع حفاضات الأطفال، ولكن فقط في الخارج (إندونيسيا وماليزيا) حيث تعتزم تعزيز إنتاجها ومبيعاتها المحلية.

وقد حذر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من مخاطر الشيخوخة السكانية المتسارعة في البلاد، ووضعت الحكومة خطة لمعالجة هذه المشكلة تتضمن تعزيز المساعدات المالية للعائلات، وتحسين الوصول إلى مراكز الرعاية النهارية.

ويرى خبراء أن انخفاض المواليد في اليابان ناتج أيضاً عن المفاهيم الصارمة للأبوّة، وضغوطات العمل، بالإضافة إلى العلاقات بين الجنسين في المجتمع الياباني.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...