انسحبت شركة أوجي هولدينغز Oji Holdings اليابانية، الرائدة في مجال تصنيع الورق، من سوق منتجات الأطفال في اليابان بسبب انخفاض معدلات المواليد.

وأوضح ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس، أن الطلب على حفاضات الأطفال يتراجع بسبب انخفاض معدل الولادات، بالإضافة إلى عوامل أخرى.

وستتوقف الشركة عن تصنيع الحفاضات في سبتمبر المقبل، بعد أن تراجع الإنتاج بأكثر من 40% مقارنة بالذروة التي بلغها في عام 2001، ولم يعد يتجاوز 400 مليون وحدة منتجة سنويًا.

ومن ناحية أخرى، ستزيد شركة “أوجي هولدينغز” إنتاجها من حفاضات البالغين في اليابان استجابة للطلب المتزايد الناجم عن شيخوخة السكان.

انخفاض قياسي في المواليد

تمتلك اليابان أكبر عدد من السكان المسنين بعد موناكو، وأظهرت إحصائيات عام 2023 أن عدد المواليد في اليابان قد وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 1899، وانخفض عدد السكان بنسبة 5.1% خلال عام واحد، بينما فاق عدد الوفيات عدد المواليد بنسبة 2 إلى 1.

وعلى الرغم من هذه الأزمة، ستظل شركة “أوجي هولدينغز” حاضرة في قطاع حفاضات الأطفال، ولكن فقط في الخارج (إندونيسيا وماليزيا) حيث تعتزم تعزيز إنتاجها ومبيعاتها المحلية.

وقد حذر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من مخاطر الشيخوخة السكانية المتسارعة في البلاد، ووضعت الحكومة خطة لمعالجة هذه المشكلة تتضمن تعزيز المساعدات المالية للعائلات، وتحسين الوصول إلى مراكز الرعاية النهارية.

ويرى خبراء أن انخفاض المواليد في اليابان ناتج أيضاً عن المفاهيم الصارمة للأبوّة، وضغوطات العمل، بالإضافة إلى العلاقات بين الجنسين في المجتمع الياباني.