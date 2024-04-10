توقع تأجيل خفض الفائدة في أمريكا بعد ارتفاع التضخم

ارتفعت أسعار المستهلكين التي تقيس التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في آذار / مارس وسط ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة، مما دفع الأسواق المالية إلى توقع قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بتأجيل قرار خفض أسعار الفائدة إلى أيلول / سبتمبر المقبل بدلاً من توقعات سابقة بخفضها في حزيران / يونيو.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 بالمئة على أساس شهري في مارس آذار بعد الارتفاع بالقدر نفسه في الشهر السابق له، وفق مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل.

وساهم ارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، ومنها الإيجارات، بأكثر من النصف في الزيادة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.5 بالمئة في مارس آذار بعد ارتفاعه 3.2 بالمئة في فبراير شباط.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة على أساس شهري و3.4 بالمئة على أساس سنوي.

وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين خلال الأشهر الماضية من ذروتها البالغة 9.1 بالمئة في يونيو حزيران 2022.