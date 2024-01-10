تضخم مصر ينخفض لـ 35.2% مع تحديات اقتصادية مستمرة

سجلت مصر تراجعاً ملحوظًا في معدل التضخم ليبلغ 35.2% خلال شهر ديسمبر 2023، مقارنةً بنسبة 36.4% خلال شهر نوفمبر 2023، وهو تطور يعكس تراجعًا مستمرًا للشهر الثالث على التوالي.



و ارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هذا التحسن إلى انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية في السوق المصرية.



على الرغم من استمرار تأثير أزمة سعر الدولار في مصر، إلا أنّ تراجع معدل التضخم يُظهر استقراراً نسبياً، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية وشهدت البعض الآخر نقصًا.



التحديات الاقتصادية المتوقعة



مع استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء وتذاكر المترو، إلى جانب المتغيرات المتوقعة في سعر الصرف مع صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يواجه التضخم تحديات مستقبلية خلال عام 2024.



رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن عن الهدف المتطلع لخفض معدلات التضخم لأقل من 10% ابتداءً من العام القادم، بالإضافة إلى خفض معدلات الدين العام خلال خمس سنوات إلى أقل من 80%.



رغم التحديات، يتوقع رئيس الوزراء أن تتجاوز مصر الأزمة الاقتصادية خلال العام الحالي والعام القادم، مُشيرًا إلى تحقيق نتائج مماثلة لتلك المُسجَّلة في عام 2021.



تصاعد التكلفة المعيشية



منذ بداية العام الحالي، شهدت مصر ارتفاعات في أسعار الخدمات المختلفة، بدءاً من تذاكر مترو الأنفاق، مروراً بأسعار الإنترنت الأرضي، وصولاً إلى أسعار الكهرباء التي شهدت ارتفاعًا طبقاً لما أعلنته الجهات المعنية.



كما سجَّلت أسعار مواد البناء، مثل الأسمنت والحديد، زيادات أيضًا، مما يُضاف إلى تحديات مواجهة المواطنين في مجال تحمُّل تكاليف المعيشة.



توقعات استمرار هبوط قيمة الجنيه



ووفقًا لوثيقة حكومية، من المتوقع أن يصل سعر الجنيه أمام الدولار إلى حوالي 36.83 جنيه خلال الفترة من 2024 إلى 2028، بناءً على توقعات صندوق النقد الدولي.



ومع زيادة الفجوة بين السوق السوداء والسوق الرسمية للدولار، يتراوح سعر الدولار في البنوك المصرية حوالي 31 جنيهًا مقابل الدولار الواحد، بينما يصل إلى نحو 55 جنيهًا في السوق السوداء، تظل التوقعات تتجه نحو مزيد من التراجع في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، خصوصًا مع إمكانية إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة التمويل المُخصَّص لمصر.



تحدُّث بنك مورجان ستانلي عن توقعاته بوصول سعر الدولار في الربع الأول من عام 2024 إلى 39 جنيهًا، فيما تتراوح توقعات بنك HSBC بين 40 و 45 جنيهًا للدولار خلال نفس الفترة.

ومن جهة أخرى، تتوقع مؤسسة “فيتش سوليوشنز” وصول سعر الدولار ما بين 40 و 45 جنيهً