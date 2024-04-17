تراجع معدل التضخم في دبي إلى 3.34% خلال مارس 2024

شهد معدل التضخم في دبي انخفاضًا طفيفًا خلال شهر آذار/مارس 2024، ليصل إلى 3.34% مقارنة بـ 3.36% في شباط/فبراير. ويرجع هذا الانخفاض جزئيًا إلى تراجع أسعار بعض السلع والخدمات، مثل الطعام والمشروبات والنقل.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دبي خلال آذار/مارس إلى 110.77 نقطة، مقارنة بـ 110.50 نقطة في الشهر السابق.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعات إنفاق وخدمات رئيسية، تشمل التأمين والخدمات المالية (8.67%)، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود (6.34%)، والتعليم (3.62%).

على الرغم من الانخفاض الطفيف في معدل التضخم السنوي، إلا أن بعض القطاعات شهدت ارتفاعًا في الأسعار خلال شهر آذار/مارس.

وشملت هذه القطاعات الترفيه والثقافة والرياضة (2.51%)، والنقل (1.75%)، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود (0.58%).

في المقابل، انخفضت أسعار مجموعات أخرى، مثل الطعام والمشروبات (-0.36%)، والأثاث والتأثيث (-0.06%)، والمعلومات والاتصالات (-0.02%).

كما شهدت أسعار المطاعم والفنادق انخفاضًا بنسبة 2.15%، بينما انخفضت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 0.08%.

بشكل عام، يشير هذا الاتجاه إلى استقرار نسبي في معدل التضخم في دبي خلال الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، لا تزال بعض القطاعات عرضة لارتفاع الأسعار، مما قد يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين.