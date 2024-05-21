تراجع توقعات محصول القمح وسط مخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار

انخفضت تقديرات محصول القمح الروسي لموسم 2024-2025 بشكل كبير بسبب الطقس البارد غير المعتاد والجفاف الذي أثر على المناطق الزراعية الرئيسية.

وخفضت شركة الاستشارات “إيكار” توقعاتها للإنتاج بنسبة 10%، متوقعة الآن أن يصل الإنتاج إلى 83.5 مليون طن. تتوقع وزارة الزراعة الأميركية أيضاً انخفاضاً في الإنتاج بنسبة 4% تقريبًا على أساس سنوي.

وأدى هذا التراجع في التوقعات إلى زيادة المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية من القمح، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في سوق العقود الآجلة.

ووصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من تسعة أشهر، حيث ارتفعت العقود الآجلة في بورصة شيكاغو بنسبة تصل إلى 6.1% في يوم واحد.

ويأتي هذا التراجع في الإنتاج بعد عامين متتاليين من تسجيل محصول قياسي في روسيا، مما ساعد في دعم الإمدادات العالمية وخفض الأسعار. ومع ذلك، فإن الظروف المناخية السيئة والجفاف المستمر في منطقة البحر الأسود يهددان بتقويض هذا الاستقرار.

ويتوقع محللون أن يستمر تأثير الجفاف والظروف السيئة على محاصيل القمح في منطقة البحر الأسود، مما يزيد من الضغط على الأسعار العالمية.

ويرجح أن تنخفض المخزونات العالمية من الحبوب إلى أدنى مستوياتها منذ تسع سنوات، مما يزيد من المخاوف بشأن أزمة إمدادات محتملة.