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مصر.. تراجع التضخم إلى 28.1% في مايو 2024

شهدت مصر تراجعًا في معدلات التضخم في أيار/مايو 2024، إلا أن بعض مجموعات السلع الغذائية لا تزال تشهد ارتفاعًا في الأسعار.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر انخفاضًا ملحوظًا في التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، حيث سجل 28.1% في أيار/مايو 2024، مقارنة بـ 32.5% في نيسان/أبريل السابق.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض الإجمالي، شهدت بعض مجموعات السلع في مصر ارتفاعًا في الأسعار. حيث سجلت مجموعة الحبوب والخبز ارتفاعًا سنويًا بنسبة 15.3%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 26.6%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 20.9%.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة (38.6%)، والزيوت والدهون (18.9%)، والفاكهة (57.3%)، والخضروات (31.9%)، والسكر والأغذية السكرية (31.2%)، والبن والشاي والكاكاو (41.4%).

وفيما يتعلق بالتضخم على مستوى الجمهورية، سجل معدل التضخم السنوي 27.4% في أيار/مايو الماضي، مقارنة بـ 31.8% في نيسان/أبريل المنصرم.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بنسبة 0.8% خلال الشهر الخامس من العام الجاري مقارنة بالشهر الرابع، وهو أول انخفاض بالسالب منذ حزيران/يونيو 2022.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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