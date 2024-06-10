مصر.. تراجع التضخم إلى 28.1% في مايو 2024

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر انخفاضًا ملحوظًا في التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، حيث سجل 28.1% في أيار/مايو 2024، مقارنة بـ 32.5% في نيسان/أبريل السابق.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض الإجمالي، شهدت بعض مجموعات السلع في مصر ارتفاعًا في الأسعار. حيث سجلت مجموعة الحبوب والخبز ارتفاعًا سنويًا بنسبة 15.3%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 26.6%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 20.9%.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة (38.6%)، والزيوت والدهون (18.9%)، والفاكهة (57.3%)، والخضروات (31.9%)، والسكر والأغذية السكرية (31.2%)، والبن والشاي والكاكاو (41.4%).

وفيما يتعلق بالتضخم على مستوى الجمهورية، سجل معدل التضخم السنوي 27.4% في أيار/مايو الماضي، مقارنة بـ 31.8% في نيسان/أبريل المنصرم.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بنسبة 0.8% خلال الشهر الخامس من العام الجاري مقارنة بالشهر الرابع، وهو أول انخفاض بالسالب منذ حزيران/يونيو 2022.