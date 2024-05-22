فريق التحرير by فريق التحرير

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تراجع التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ 21 شهرًا

يرى خبراء الاقتصاد أن تراجع التضخم أقل من المتوقع، مما يثير شكوكًا حول إمكانية خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

فريق التحرير by فريق التحرير
تراجع التضخم في المملكة المتحدة

سجّل التضخم في المملكة المتحدة تباطؤًا كبيرًا في نيسان/أبريل الماضي، متراجعًا إلى 2.3% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ تموز/يوليو 2021.

يعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى خفض رسوم الكهرباء في البلاد، إلى جانب انخفاض ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، والذي قابله جزئيًا ارتفاع طفيف في أسعار المحروقات.

يُعد هذا المعدل المسجل في نيسان/أبريل قريبًا من الهدف الذي حدده بنك إنكلترا المركزي بنسبة 2%. ومع ذلك، يشير خبراء الاقتصاد إلى أن التراجع الحاصل أقل من المتوقع، مما يجعل من خفض نسب الفائدة في حزيران/يونيو غير مرجح ويثير شكوكًا بشأن ذلك في آب/أغسطس أيضًا.

والرغم من ذلك، يُعتبر التضخم في المملكة المتحدة الآن أقل من المعدلات المسجلة في منطقة اليورو والولايات المتحدة.

يُذكر أن التضخم في المملكة المتحدة ظل لفترة طويلة الأعلى بين دول مجموعة السبع بعد الجائحة، حيث وصل إلى 11% نهاية عام 2022، مما أثار أزمة كبيرة على صعيد القدرة الشرائية.

ولا تزال هذه المشكلة تؤرق الحكومة البريطانية المحافظة قبل الانتخابات المتوقعة الخريف المقبل، حيث يتخلف المحافظون كثيرا عن المعارضة العمالية في استطلاعات الرأي.

رحبت الخزانة البريطانية بأرقام التضخم، مؤكدة على استمرار تطبيق خطتها للتحرك لمكافحة التضخم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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