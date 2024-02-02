فريق التحرير by فريق التحرير

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تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية في يناير 2024

أظهر مؤشر الفاو لأسعار المواد الغذائية العالمية انخفاضًا في كانون الثاني/يناير بنسبة 1%، ليُكمل عامًا من التراجع.

فريق التحرير by فريق التحرير
الفاو المواد الغذائية

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة، أن أسعار المواد الغذائية العالمية واصلت تراجعها في كانون الثاني/يناير 2024، مدعومة بانخفاض أسعار الحبوب واللحوم.

وسجل مؤشر أسعار المواد الغذائية لفاو، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في أسعار سلة من المنتجات الغذائية الأساسية، انخفاضًا بنسبة 1% في كانون الثاني/يناير مقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر 2023.

وعلى أساس سنوي، انخفض المؤشر بنسبة 10.4% مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير 2023.

وتراجع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 2.2% في كانون الثاني/يناير، مدفوعًا بمنافسة قوية بين الدول المصدرة وحلول موسم الحصاد في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

كما انخفضت أسعار الذرة بشكل خاص مع بدء موسم الحصاد في الأرجنتين ووجود مخزون أميركي أكبر من التوقعات.

في المقابل، ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 1.2%، مدعومة بطلب قوي على أرز إنديكا العالي الجودة من تايلاند وباكستان وشراء إندونيسيا كميات إضافية.

وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.1%، بينما بقيت أسعار مشتقات الحليب مستقرة.

وشهد مؤشر أسعار اللحوم انخفاضاً للشهر السابع على التوالي، مسجلاً -1.4%.

وأوضحت الفاو أن وفرة العرض من الدول المصدرة الرئيسية أدى إلى تراجع أسعار لحوم الدجاج والبقر والخنزير في العالم.

وازدادت أسعار السكر بـ 0.8% مدفوعة بـ “المخاوف حيال الوطأة المرجحة لأمطار أدنى من المتوسط في البرازيل في حقول قصب السكر التي يبدأ حصادها في نيسان/أبريل وتوقعات الإنتاج غير المؤاتية في تايلاند والهند”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...