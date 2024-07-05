تراجع أسعار الحبوب في العالم يوازن ارتفاع الزيوت والسكر

أظهرت بيانات صدرت، اليوم الجمعة، أن مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية استقر في حزيران / يونيو لأن انخفاضا في أسعار الحبوب أبطل تأثير الزيادات في مؤشرات الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان.

وبلغ متوسط ​​مؤشر الأسعار لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا 120.6 نقطة في حزيران / يونيو، دون تغيير عن أيار/ مايو. وعُدلت قراءة مايو بعد أن كانت في البداية 120.4.

وقبل يونيو، كان مؤشر المنظمة قد ارتفع في ثلاثة أشهر متتالية بعد أن سجل في شباط/ فبراير أدنى مستوى في ثلاث سنوات مع تراجع أسعار المواد الغذائية من ذروة غير مسبوقة سجلتها في آذار / مارس 2022، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، وهما من أهم الدول المصدرة للمحاصيل.

وانخفضت قراءة يونيو 2.5 بالمئة عن مستواها قبل عام، وهي أقل 24.8 من أعلى مستوى في 2022.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 3.0 في المائة في يونيو مقارنة بمايو، مع انخفاض أسعار الحبوب القاسية والقمح والأرز، مدفوعاً جزئياً بتحسن آفاق الإنتاج في البلدان المصدرة الرئيسية.

وعلى النقيض من ذلك، ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بمايو، مدعوماً بإحياء الطلب العالمي على واردات زيت النخيل والطلب القوي من قطاع الوقود الحيوي في الأمريكتين على زيت الصويا وعباد الشمس.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بشهر مايو بعد ثلاثة انخفاضات شهرية متتالية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف بشأن التأثير المحتمل للأحوال الجوية المعاكسة والرياح الموسمية على الإنتاج في البرازيل والهند.

وفي تقرير منفصل، رفعت المنظمة توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في 2024 بنحو 7.9 مليون طن (أي بزيادة 0.3 بالمئة)، لتصل إلى 2.854 مليار طن، بزيادة طفيفة عن مستويات 2023، ليسجل أعلى مستوى للتوقعات على الإطلاق.