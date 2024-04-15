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تباطؤ التضخم في السعودية إلى 1.6% في مارس 2024

شكلت أسعار الإيجارات في السعودية، التي ارتفعت بنسبة 10.5% في مارس 2024، العامل الرئيسي وراء استمرار وتيرة التضخم السنوي.

فريق التحرير by فريق التحرير
التضخم في السعودية

شهد معدل التضخم في السعودية تباطؤاً ملحوظاً خلال شهر آذار/مارس الماضي، حيث انخفض إلى 1.6% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 1.8% في شباط/فبراير 2024، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ويعود هذا التباطؤ إلى انخفاض أسعار بعض المجموعات الفرعية، مثل النقل والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة، بينما ارتفعت أسعار مجموعات أخرى، مثل السكن والمياه والكهرباء والغاز، بنسبة 8.8%، وارتفاع أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%.

في المقابل، شهد قسم النقل انخفاضاً في الأسعار بنسبة 1.8%، كما انخفضت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%.

وتُعزى هذه الانخفاضات إلى تراجع أسعار شراء المركبات، وانخفاض أسعار الملابس الجاهزة، وتراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات.

ويُعدّ ارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن، بنسبة 10.5% في آذار/مارس، العامل الرئيسي وراء استمرار وتيرة التضخم السنوي.

وتأثرت أسعار الإيجارات بزيادة أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.7%.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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