تباطؤ التضخم في أمريكا يفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة في سبتمبر

تباطأت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أيار / مايو بعد انخفاض أسعار البنزين، لكن التضخم سيظل مرتفعاً جداً على الأرجح بحيث لا يتسنى لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بدء خفض أسعار الفائدة قبل أيلول / سبتمبر في ظل استمرار قوة سوق العمل.

وجاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلك التي أعلن عنها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الأربعاء في أعقاب زيادة 0.3 بالمئة في نيسان / أبريل.

ويتجه مؤشر أسعار المستهلكين نحو الانخفاض منذ أن سجل قراءات قوية في شباط / فبراير وآذار / مارس. وقد تواصل ضغوط الأسعار الانحسار مع خفض كبار تجار التجزئة ومن بينهم سلسلة متاجر تارجت، الأسعار على سلع تمتد من المواد الغذائية إلى الحفاضات في سعيها لجذب المستهلكين الذين سئموا التضخم.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.3 بالمئة في مايو أيار بعد ارتفاعه 3.4 بالمئة في أبريل نيسان. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين ما بين 0.1 و3.4 بالمئة على أساس سنوي.

ويقول سكايلر ويناند من شركة ريجان كابيتال في مذكرة، إن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة يفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة في شهر أيلول / سبتمبر المقبل.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم أن معدل التضخم في 12 شهراً كان 3.3% في أيار / مايو الماضي قبل التعديل الموسمي، وهو أبطأ من وتيرة 3.4% التي توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت صحيفة “وول ستريت جورنال” آراءهم.

ورجح ويناند أن تتم مناقشة البيانات في وقت لاحق اليوم بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المتوقع بتعليق أسعار الفائدة.