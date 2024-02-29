بيانات التضخم الأمريكية ترجح خفض سعر الفائدة في يونيو

ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة في كانون الثاني / يناير، لكن الزيادة السنوية في التضخم كانت هي الأقل في نحو ثلاث سنوات، مما يبقي خفض سعر الفائدة في حزيران / يونيو من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مطروحاً على الطاولة، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة يوم الخميس إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر ديسمبر بالخفض لتظهر ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% بدلاً من 0.2% كما ورد سابقاً.

وفي الأشهر الـ 12 حتى يناير، ارتفع معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.4%. وكانت تلك أقل زيادة على أساس سنوي منذ شباط / فبراير 2021، وتأتي بعد ارتفاع بنسبة 2.6% في كانون الأول / ديسمبر.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% على أساس شهري وزيادة 2.4% على أساس سنوي. وتعكس الزيادة الشهرية ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين الشهر الماضي، وهو ما أرجعه معظم الاقتصاديين إلى قيام الشركات برفع الأسعار في بداية العام.