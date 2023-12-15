بوتين يعتذر بسبب غلاء البيض

اعتذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جراء ارتفاع أسعار البيض في بلاده وفقاً لما نشرته وكالة “رويترز“.

وقالت “رويترز” إن بوتين قدم اعتذارا نادرا رداً على شكوى من امرأة متقاعدة خلال جلسة الأسئلة والأجوبة التي يعقدها سنوياً في نهاية العام مع الإعلام وأفراد من الشعب.

وشكت إيرينا أكوبوفا التي بدت وهي تخاطب الرئيس الروسي عبر تقنية الفيديو بينما كانت جالسة على طاولة مطبخها، من ارتفاع أسعار البيض وصدور وأجنحة الدجاج بشكل كبير.

وقالت له “يا فلاديمير فلاديميروفيتش، ترفّق بالمتقاعدين! لا نحصل على ملايين في معاشاتنا. حل هذا الأمر، لا يوجد لدينا من نتوجه إليه.. أنا ممتنة للغاية لك، أعتمد عليك في المساعدة”.

ورد بوتين قائلاً “أعتذر عن هذا، لكن هذا فشل في عمل الحكومة… أعدك بأن الوضع سيُصحح في المستقبل القريب”.

وقالت الحكومة هذا الأسبوع إنها ستعفي 1.2 مليار بيضة من رسوم الاستيراد في النصف الأول من العام المقبل لمحاولة السيطرة على الأسعار التي ارتفعت أكثر من 40% هذا العام.