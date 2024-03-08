انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية للشهر السابع على التوالي

انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية في فبراير شباط للشهر السابع على التوالي، إذ بدد انخفاض أسعار جميع الحبوب الرئيسية أثر ارتفاع أسعار السكر واللحوم.

وقالت المنظمة يوم الجمعة إن مؤشرها، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط 117.3 نقطة في فبراير شباط انخفاضا من 118.2 نقطة في الشهر السابق.

وقراءة فبراير شباط هي الأدنى منذ فبراير شباط 2021.

وانخفض مؤشر الحبوب خمسة بالمئة على أساس شهري في فبراير شباط ليهبط 22.3 بالمئة عن مستواه قبل عام بفضل توقعات بمحصول كبير من الذرة في أمريكا الجنوبية وأسعار تنافسية من أوكرانيا.

وتراجعت أسعار الزيوت النباتية 1.3 بالمئة في فبراير شباط مقارنة بشهر يناير كانون الثاني لتنخفض 11 بالمئة عن مستوياتها قبل عام وسط توقعات بوفرة الإمدادات من أمريكا الجنوبية. وانخفضت أسعار زيت بذور اللفت ودوار الشمس بفضل وفرة الصادرات.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر فاو للسكر 3.2 بالمئة على أساس شهري في فبراير شباط، مما يعكس استمرار المخاوف بشأن الإنتاج المرتقب للبرازيل، أكبر منتج، وانخفاض الإنتاج المتوقع في تايلاند والهند.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، رفعت فاو تقديراتها لإنتاج الحبوب في عام 2023 1.1 بالمئة عن العام السابق إلى 2840 مليون طن بفضل زيادة إمدادات الذرة في البرازيل والصين والولايات المتحدة. وفي ما يتعلق بتوقعات عام 2024، رفعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنتاج القمح واحدا بالمئة عن العام السابق ليصل إلى 797 مليون طن بفضل الطقس المواتي في أمريكا الشمالية وروسيا، أكبر المصدرين، وأيضا في الصين والهند وإيران وباكستان وتركيا.